پیام تسلیت عراقچی در پی زلزله در شرق افغانستان

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت جمعی از شهروندان افغانستانی در پی حادثه زلزله اخیر این کشور را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

اندوه و تأسف عمیق خود، دولت و مردم ایران از وقوع زلزله شدید در شرق افغانستان را که منجر به جان‌باختن و زخمی شدن صدها تن از مردم شریف این کشور شد، اعلام می نمایم.

در این لحظات سخت و مصیبت بزرگ، ضمن ابراز تسلیت و همدلی صمیمانه با ملت بزرگ افغانستان و خانواده‌های داغدار، جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل خود را برای ارسال کمک‌های امدادی، درمانی و انسانی اعلام می‌دارد.

دل‌های ما در کنار مردم مقاوم افغانستان است و امیدواریم با همکاری منطقه‌ای و مشترک، بتوان این مصیبت را پشت سر گذاشت و تسکینی بر آلام سانحه دیدگان فراهم آورد.‏

انتهای پیام/