به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز امور نمایندگان مجلس، عبدالعلی رحیمی مظفری رییس مرکز امور نمایندگان‌ با محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و حسین مظفر رییس کمیسیون علمی، اجتماعی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام -که از نمایندگان محترم ادوار مجلس نیز هستند-دیدار و گفت‌وگو کرد.

بنابراین گزارش، در این دیدار نسبت به فعالیت‌های مرکز امور نمایندگان و کمیسیون‌های مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد.

همچنین مقرر شد؛ از ظرفیت‌ها و تجارب نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های تخصصی، تحقیقی، تجربی، اجرایی، تقنینی و نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده مفید شود و نسبت به استفاده از نمایندگان دارای تخصص و جایگاه مناسب مدنظر تاکید کردند.

یادآور می‌شود : رحیمی مظفری؛ رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس پیش از این نیز با سید مهدی هاشمی؛ رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص با هدف استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار در این کارگروه زیربنایی مجمع نیز دیدار ‌‌و توافق کرده است.

