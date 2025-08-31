خبرگزاری کار ایران
رییس مرکز امور نمایندگان مجلس با رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و علمی مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد

در پی دیدار رییس مرکز امور نمایندگان مجلس با محمدرضا پورابراهیمی و حسین مظفر؛ روءسای کمیسیون‌های اقتصادی و بازرگانی و علمی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر شد؛ از ظرفیت نمایندگان ادوار مجلس در کمیسیون‌های تخصصی‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده مفید شود.

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز امور نمایندگان مجلس، عبدالعلی رحیمی مظفری رییس مرکز امور نمایندگان‌ با محمدرضا پورابراهیمی؛ رییس کمیسیون اقتصادی و بازرگانی و حسین مظفر رییس کمیسیون علمی، اجتماعی و فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام -که از نمایندگان محترم ادوار مجلس نیز هستند-دیدار و گفت‌وگو کرد.  

بنابراین گزارش، در این دیدار نسبت به فعالیت‌های مرکز امور نمایندگان و کمیسیون‌های مذکور در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گو و تبادل نظر شد. 

همچنین مقرر شد؛ از ظرفیت‌ها و تجارب نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های تخصصی، تحقیقی، تجربی، اجرایی، تقنینی و نظارتی در کمیسیون‌های تخصصی‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام استفاده مفید شود و نسبت به استفاده از نمایندگان دارای تخصص و جایگاه مناسب مدنظر تاکید کردند.

یادآور می‌شود : رحیمی مظفری؛ رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس پیش از این نیز با سید مهدی هاشمی؛ رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص با هدف استفاده از ظرفیت نمایندگان ادوار در این کارگروه زیربنایی مجمع نیز دیدار ‌‌و توافق کرده است.

