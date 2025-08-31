خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت غیبت رئیس‌جمهوری در عکس یادگاری اجلاس شانگهای چیست؟

علت غیبت رئیس‌جمهوری در عکس یادگاری اجلاس شانگهای چیست؟
کد خبر : 1680531
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری توضیحاتی درباره غیبت مسعود پزشکیان در عکس یادگاری اجلاس شانگهای ارائه کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره سفر رئیس‌جمهوری به اجلاس شانگهای نوشت:

 «یک. ملاقات دکتر ‎پزشکیان با شی‌جین پینگ از نظر زمانی عینا مشابه بقیه روسای جمهور حاضر در اجلاس است.

دو. اجلاس شانگهای فردا رسما آغاز می‌شود. عکس ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیأت ایرانی بوده است.

رئیس‌جمهور پزشکیان با دست پر از چین بازخواهد گشت.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر