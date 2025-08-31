علت غیبت رئیسجمهوری در عکس یادگاری اجلاس شانگهای چیست؟
معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهوری توضیحاتی درباره غیبت مسعود پزشکیان در عکس یادگاری اجلاس شانگهای ارائه کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی طباطبایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، درباره سفر رئیسجمهوری به اجلاس شانگهای نوشت:
«یک. ملاقات دکتر پزشکیان با شیجین پینگ از نظر زمانی عینا مشابه بقیه روسای جمهور حاضر در اجلاس است.
دو. اجلاس شانگهای فردا رسما آغاز میشود. عکس ضیافت غیررسمی و قبل از ورود هیأت ایرانی بوده است.
رئیسجمهور پزشکیان با دست پر از چین بازخواهد گشت.»