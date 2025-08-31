شهادت پاسدار کرمانی در منطقه مرزی سراوان

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه ثارالله، در این اطلاعیه آمده است: « در روز هشتم شهریور پاسدار رشید اسلام، سرهنگ محمدی از پاسداران جان بر کف لشکر عملیاتی ۴۱ ثارالله حین اجرایی ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

با تبریک و تسلیت شهادت این پاسدار رشید و فداکار و حافظ قرآن به خانواده معظم و همرزمان غیرتمند شهید اعلام می‌دارد مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر وی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد».

