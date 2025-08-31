خبرگزاری کار ایران
شهادت پاسدار کرمانی در منطقه مرزی سراوان

روابط عمومی سپاه ثارالله استان کرمان از شهادت سرهنگ پاسدار رحیم محمدی حین اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سپاه ثارالله، در این اطلاعیه آمده است: « در روز هشتم شهریور پاسدار رشید اسلام، سرهنگ محمدی از پاسداران جان بر کف لشکر عملیاتی ۴۱ ثارالله حین اجرایی ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

با تبریک و تسلیت شهادت این پاسدار رشید و فداکار و حافظ قرآن به خانواده معظم و همرزمان غیرتمند شهید اعلام می‌دارد مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر وی از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد».

 

 

