محکومیت دو مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری

قوه قضاییه اعلام کرد: حکم محکومیت به حبس و انفصال از مشاغل دولتی برای دو نفر از مدیران نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل مسامحه و اهمال در انجام وظیفه که منجر به اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل و در نتیجه آلودگی محیط زیست شده است صادر شد.

به گزارش ایلنا، قوه قضاییه اعلام کرد: در زمستان سال گذشته در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود سوخت مواجه بود، گزارشی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد مبنی بر اینکه یکی از مخازن سوخت و گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری بیش از ۹ ماه دارای نشتی بوده است.

طبق برآورد‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل از مخزن نشت کرده و به داخل قنوات اطراف وارد و در آب‌های زیر زمینی و خاک نفوذ کرده و نشت گازوئیل از این مخزن علاوه بر خسارت‌های ناشی از اتلاف انرژی، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده بود.

در پی این گزارش، دادستانی شهرستان ری به موضوع ورود کرد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد. 

پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی، مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به اتهام آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی هر کدام به تحمل یک سال حبس و نیز انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند. 

همچنین شرکت تولید برق مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی از محیط زیست و جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی شده است.

