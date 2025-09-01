محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عملکرد دولت گفت: ما به دولت خدا قوت می‌گوییم و البته در برخی مقاطع هم نقدهای منصفانه‌مان را با آن‌ها در میان می‌گذاریم و همه افعال و اقدامات دولت محترم را رصد می‌کنیم.

وی ادامه داد: در جایی که باید و وظیفه‌مان است از دولت حمایت می‌کنیم. حزب موتلفه اسلامی جایگاه ولایتی دارد و ما هم براساس امر ولی‌مان آنچه که نظر رهبری باشد همه را مو به مو اجرا می‌کنیم. در شرایط فعلی هم براساس امر ولی فقیه‌مان حمایت از دولت را بر خودمان وظیفه می‌دانیم.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: در زمینه وحدت و انسجام ملی هم همه توان خودمان را می‌گذاریم تا این وحدت و انسجام در سطح جامعه شکل بگیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره تفاهم‌نامه‌های حزب موتلفه با نمایندگان کشورهای مختلف گفت: ما اصولا به دنبال این هستیم که با احزاب کشورهای اسلامی از طریق تفاهم نامه‌هایی که با آن‌ها امضا می‌کنیم، ارتباط برقرار کنیم.

امانی ادامه داد: در حال حاضر با احزاب کشورهای یمن و پاکستان این تفاهم‌نامه‌ها را داریم و امیدواریم که در مرحله بعدی بتوانیم ان‌شاالله بتوانیم در جهت ارتباط با جریانات اسلامی و انقلابی در دنیا گام‌های موثرتری برداریم. همه این جریانات هم با توجه به سابقه بیش از ۶ دهه‌ای موتلفه اسلامی احترام ویژه‌ای برای این حزب قائل هستند و ما هم این فرصت را مغتنم می‌شماریم و ان‌شاءالله بتوانیم در جهان اسلام قدم موثری را در راستای انسجام و وحدت مسلمین جهان برداریم.

