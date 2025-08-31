قالیباف شهادت نخست وزیر یمن را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت نخست‌وزیر کشور دوست و برادر یمن شهید احمدغالب ناصرالرهودی به همراه جمعی از وزرای دولت انقلابی این کشور در حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیوتیستی باردیگر چهره پلید و منحوس آنان در ارتکاب به جنایت را آشکار ساخت.

این اقدام ناجوانمردانه که در اوج نبرد تمام عیار مجاهدان مبارز یمن با رژیم صهیونیستی صورت پذیرفت نمادی از جنایت ضدبشری بر علیه یک ملت و ارکان سیاسی و مشروع آن و به بهانه دفاع از مردم مظلوم فلسطین و آرمان‌های آزادیخواهانه آنان به مذبوحانه‌ترین شکل انجام شد، سند آشکار دیگری از جرم و جنایت ضدانسانی و تهدیدجهانی این رژیم آدم‌کش را به ثبت رسانید.

به یقین اینگونه اقدامات جنایتکارانه هیچ دستاوردی بجز خشم و نفرت و انزجار مسلمانان و آزاداندیشان جهان از نسل‌کشی رژیم ددمنش صهیونیست و تهدیدات آنان بر علیه صلح و امنیت منطقه و جهان بدنبال نخواهد داشت و خون این شهیدان باعث تشدید شور انقلابی مجاهدان راه حق و آزادگی خواهد شد.

ملت و دولت دلاور یمن اول بار نیست که بهای دفاع از عزت و اقتدار خود و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را با جان و خون خویش می‌پردازند و این اقدامات هیچ خللی در اراده پولادین و عزم انقلابی آنان در استمرار حرکت الهی و شجاعانه نخواهد داشت.

اینجانب از سوی خود و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی شهادت نخست وزیر و جمعی از وزرا و مقامات دولت دوست و برادر یمن را به مردم قهرمان و انقلابی یمن تبریک و تسلیت گفته و با تاکید بر ایمان و عزم مصمم ملت غیور و بیداردل ایران در جهت حفظ تمامیت ارضی خود تاکید می‌نماید.

از خداوند متعال علودرجات و رضوان و رحمت الهی برای این شهیدان والامقام از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس‌مجلس‌شورای‌اسلامی

انتهای پیام/