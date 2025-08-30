تأکید لاریجانی بر امضای سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان

به گزارش ایلنا، آرمن گریگوریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان در پایان سفر فشرده‌ای که به دعوت علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به تهران داشت ضمن ابراز رضایت از ملاقات‌های خود با مقامات جمهوری اسلامی ایران، گفت: سند جامع روابط راهبردی میان ایران و ارمنستان که در این سفر پیرامون آن بحث و رایزنی شد در آینده‌ای نزدیک به امضای مقامات دو کشور خواهد رسید.