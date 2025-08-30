خبرگزاری کار ایران
دیدار گریگوریان با عراقچی

دیدار گریگوریان با عراقچی
دبیر شورای امنیت ارمنستان در ادامه دیدارهای خود در تهران، با وزیر خارجه ایران گفت‌گو کرد.

به گزارش ایلنا،«آرمن گریگوریان» دبیر شورای امنیت ارمنستان در جریان سفر به تهران با «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

طبق گزارش دفتر گریگوریان، دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف گفت‌وگو کرده و بر اجرای پروژه‌های در دست اقدام تأکید کردند.

مقامات ایران و ارمنستان اهمیت تداوم تماس‌های دوجانبه مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد را مورد تأکید قرار داده و آخرین تحولات منطقه‌ای را نیز بررسی کردند.

دو طرف همچنین بر ضرورت حفظ صلح و ثبات در منطقه تأکید کردند.

مقام ارشد ارمنستانی پیش از این با «علی لاریجانی» دبیر شورای عالی امنیت ملی، «مسعود پزشکیان« رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

