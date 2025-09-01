کشاورززاده در گفتوگو با ایلنا:
سفیر سابق ایران در چین گفت: کشورهای غربی می خواهند اسنپ بک را فعال کنند تا جلوی توسعه روابط ما با کشور های دیگر را بگیرند. در حال حاضر عمده روابط ما با چین است و فعال شدن مکانیسم ماشه بر روابط ایران و چین اثر خواهد گذاشت، بالاخره بازگشت تحریمها مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل، خود چینیها مخالف فعال شدن آن هستند و به طرق مختلف در تلاشند تا جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه را بگیرند.
محمد کشاورز زاده سفیر سابق ایران در چین، ازبکستان و ونزوئلا در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با سفر رییسجمهور به پکن و اهیمت این رویداد دیپلماتیک برای منافع سیاست خارجی ایران تصریح کرد: سفر رئیسجمهور به چین با هدف شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهایچ صورت گرفت. چین ریاست دورهای سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد و این اجلاس سران در چین تشکیل شد. در این اجلاس، روسای جمهور و سران دولتهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای شرکت داشتند. ایران، پس از چندین سال عضویت به عنوان ناظر در سازمان همکاری شانگهای، اکنون به عنوان عضو دائم این سازمان شناخته میشود.
پزشکیان دیدار مهمی با رییسجمهور چین خواهد داشت
این تحلیلگر مسائل بینالملل ادامه داد: این سفر از این جهت حائز اهمیت است که عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای دائمی شده است. علاوه بر این، جناب آقای رئیسجمهور دیداری با آقای شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، خواهند داشت که این دیدار، دیداری مهم تلقی میشود و تعداد زیادی از سران کشورها در چین حضور دارند. با توجه به اینکه کشورهای اروپایی تهدید به فعال کردن مکانیسم ماشه کردهاند و چین عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل است، همچنین چین در میان کشورهایی بوده که در انعقاد برجام حضور داشتند، این سفر اهمیت زیادی دارد.
هم چین و هم روسیه میتوانند با ایران در زمینه مکانیسم ماشه همکاری داشته باشند
وی با اشاره به اینکه چین مخالف فعال کردن مکانیزم ماشه است و نماینده چین در سازمان ملل این مخالفت را اعلام کرده است، اظهار کرد: رئیسجمهور روسیه هم در این اجلاس شرکت کرده است. من فکر میکنم که هم چین و هم روسیه میتوانند با ایران در این زمینه همکاری داشته باشند و با توجه به اینکه کشورهای اروپایی به تعهدات خود عمل نکردهاند، عملاً از حق فعال کردن مکانیسم ماشه برخوردار نیستند. این موضوعات از نکات مورد توجه در برنامه دیدار آقای رئیسجمهور در تیانجین است.
حضور پزشکیان در سالگرد پیروزی چین پیام خاصی به جهان منتقل خواهد کرد
این دیپلمات با سابقه کشورمان با بیان اینکه آقای پزشکیان در مراسم مهمی در چین شرکت میکند که به مناسبت سیامین سالگرد پیروزی چین بر نیروهای متجاوز خارجی برگزار شده است، گفت: چین از کشورهای خاصی دعوت کرده است تا در این مراسم شرکت کنند و به نظر میرسد این مراسم پیام مهمی دارد. آقای رییسجمهور در مراسمی شرکت کرده است که سالگرد پیروزی چین در مقابل نیروهای متجاوز خارجی است.
شباهت دفاع ۱۲ روزه ایران با مقاومت چین در برابر نیروهای متجاور خارجی
وی افزود: ایران هم بعد از آن تجاوز ۱۲ روزه دفاع جانانهای در قبال نیروهای امپریالیستی داشته است که به نظر من شباهاتهای زیادی میان ایران و چین به وجود آمده است و با حضور ایران در این مراسم پیامی مشخص به دنیا منتقل میشود، زیرا در این مراسم کشورهای خاصی مانند ایران و روسیه که تجربه مبارزه با امپریالیسم را دارند، شرکت میکنند و از کشورهای غربی، کسی در این مراسم حضور ندارد و دعوت نشده است.
تعداد زیادی از شرکتهای چینی به خاطر همکاری با ایران تحریم شدهاند
سفیر سابق ایران در چین در پاسخ به این سوال که آیا چین و روسیه اراده کافی برای کمک به ما در زمینه مکانیزم ماشه را دارند، عنوان کرد: همیشه چین یک شریک مورد اعتماد برای ایران بوده است و در دوران سخت تحریمهای غیرقانونی، چین بیشترین کمکها را به ایران ارائه کرده است. شما میبینید که اکنون تعداد زیادی از شرکتهای چینی به خاطر همکاری با ایران تحریم شدهاند و علت آن همکاری با ایران بود، اما هیچ کشور دیگری را نمیبینید که شرکتهایش به این اندازه به خاطر همکاری با ایران تحریم شده باشند.
فعال شدن مکانیسم ماشه از نظر چین باجخواهی غربیها است
وی اضافه کرد: چینیها به خوبی واقف هستند که کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس، به تعهدات خود عمل نکردهاند و به این دلیل است که وقتی آمریکا از برجام خارج شد و تحریمهایی را اعمال کرد، چین از سیاستهای یکجانبهگرایانهی آمریکا انتقاد کرد و روابطش با ایران را ادامه داد. چین به خوبی میداند که فعالسازی مکانیزم ماشه که غربیها انجام میدهند، به نوعی باجخواهی و زورگویی بینالمللی محسوب میشود.
چینیها تلاش میکنند جلوی فعال شدن مکانیزم ماشه را بگیرند
امکانات نظامی چین افزایش پیدا کرده است
کشاورززاده درباره احتمال خرید تسلیحاتی از چین بیان کرد: چین کشوری است که روز به روز توانمندیهای نظامیاش گسترش پیدا میکند. زمانی چین اصلاً ناو هواپیمابر نداشت، اما اکنون ناو هواپیمابر میسازد. همچنین هواپیمای jc1 چینی توانسته است در جنگ پاکستان و هند، هواپیمای رافال فرانسوی را زمینگیر کند. این امکانات در چین وجود دارد و ما هم تا امروز تحت تحریم تسلیحاتی نبودیم و به نوعی این تحریمها ملغی شده است.
کمیسیون دفاعیمان که با چینیها تشکیل شده را فعال کنیم
وی عنوان کرد: من فکر میکنم که ما باید از امکانات چین استفاده کنیم. تاکنون توانستهایم در مانورهای نظامی مشترک که بین ما و چین و حتی روسیه در خلیج فارس و دریای عمان برگزار شده، شرکت کنیم. این همکاریهای نظامی وجود دارد و ما باید کمیسیون نظامی و کمیسیون دفاعیمان که با چینیها تشکیل شده را فعال کنیم. در هر صورت، چین مخالف هر گونه تجاوز خارجی به خاک دیگر کشورها است و اگر خاک ما در آینده هم مورد تجاوز قرار بگیرد، ما باید از ظرفیت چین استفاده کنیم.
میتوانیم روابط خود با چین را در زمینهی فعالیتهای هستهای گسترش دهیم
کشاورززاده خاطرنشان کرد: من فکر میکنم آنچه که آینده روابط ایران و چین را مشخص میکند، به نحوه عملکرد خود ما بستگی دارد. ما باید در روابطمان با چین فعالتر باشیم و حتی از ظرفیت چین در بخش هستهای هم بهرهبرداری کنیم. ما با چینیها به صورت متعارف گفتوگو داشتهایم. روابط ما با چین در حد یک کشور دست اول مانند روسیه نبوده است به ویژه در زمینهی هستهای روابطی نداشتیم که میتوان آن را توسعه داد. همچنین باید به قرارداد ۲۵ ساله ما و چین که در دورهای که من سفیر بودم نوشته و امضا شد، توجه داشته باشیم. این یک برنامه بالا دستی است که بر اساس آن چین می خواهد یک روابط مستمر و طولانی مدت با ایران داشته باشد.