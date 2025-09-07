بهروزآذر در گفتوگو با ایلنا:
باید برای غربالگری دوران بارداری تدبیر شود/ منتظر گزارشهای ستاد جمعیت هستیم
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: داشتن جمعیت سالم برای ما مهم است و حتما یکی از موضوعات مورد پیگیری بحث غربالگری است و باید برایش تدبیر شود.
وی درباره اینکه نگرانیهای وجود دارد در صورت ممنوعیت آزمایش غربالگری تعداد نوزادان دارای معلولیت رو به افزایش برود، بیان کرد: هدف ما این است به سمتی برویم که جمعیت سالمی داشته باشیم.
بهروزآذر با بیان این ه داشتن جمعیت سالم برای ما مهم است، اظهار داشت: تمام تلاش ما این است که دغدغههای مختلفی که مادران و پدران دارند که ممکن است باعث شود آنها به سمت فرزندآوری نروند کاهش پیدا کند. حتما یکی از موضوعات مورد پیگیری بحث غربالگری است و باید برایش تدبیر شود.
معاون امور زنان و امور خانواده ریاست جمهوری در پاسخ به این که با توجه به متوقف شدن اجبار به آزمایش غربالگری با مصوبه مجلس شورای اسلامی آیا با مجلس شورای اسلامی برای دادن لایحه در این خصوص وارد مذاکره خواهید شد، گفت: بررسی نتایج و آثار قانون فعلی و ارزیابی آن برای ما اهمیت دارد. اگر نیاز باشد که اقدامی جدید در این زمینه صورت گیرد، دولت حتماً وارد عمل خواهد شد و لایحهای برای بازگشت این آزمایش به آزمایشات دوران بارداری به مجلس خواهد داد.
وی با اشاره به این که موضوع جمعیت یکی از مهمترین کلیدیترین مسائل برای ماست که ما به آن باور داریم و میخواهیم دنبال کنیم، خاطرنشان کرد: حتما آرامش والدین برای ما مهم است، ما میخواهیم با ارائه تدابیر مناسب، دغدغههای پدران و مادران را کاهش دهیم زیرا همین که احساس کنند آرامش دارند و دغدغهای وجود ندارد تمایلشان به فرزندآوری بیشتر خواهد بود و این امر به نفع جامعه خواهد بود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: بحث غربالگری به صورت تخصصی در ستاد جوانی جمعیت در حال پیگیری است ما هم در کنار دوستان خودمان هستیم، بسیار خوشحالیم که خانم دکتر دستجردی روی این موضوع به صورت تخصصی کار میکنند و سیاستها و برنامههایی که دارند را مطرح خواهند کرد.
وی درخصوص اینکه بسیاری از کارشناسان معتقدند قانون توقف غربالگری قانون درستی نبوده و ممکن است به کشور آسیب بزند، گفت: همه قوانین وقتی که نوشته میشود بر مبنای یک خیر عمومی نوشته میشود اما وقتی که در فرآیند میرود ما باید نظام ارزیابی داشته باشیم و آثار و نتایجی که دارد را بررسی کنیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور بیان کرد: این قانون هم همینطور است باید الان ارزیابی شود، ببینیم آثار و نتایج آن چه بوده است، بعد بتوانیم تصمیم بگیریم، اگر نیاز باشد دولت لایحه میدهد اگر نیاز نباشد همان را با قوت ادامه میدهد یا کار کارشناسی میکند. این موضوع نیاز به کار کارشناسی دقیق دارد و ما منتظر گزارشهای بیشتری از ستاد جمعیت هستیم تا بتوانیم تصمیمات صحیح و مؤثری اتخاذ کنیم.