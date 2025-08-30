لاریجانی در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان:
ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه و آسیب به روابط تهران مخالف است
دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ضمن ابراز رضایت جمهوری اسلامی از سطح روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی با ارمنستان گفت: ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه و آسیب به روابط تهران-ایروان مخالف است
به گزارش ایلنا، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور و مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز با جناب آقای آرمن گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان دیدار و گفتوگو کردند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار ضمن ابراز رضایت جمهوری اسلامی از سطح روابط اقتصادی، سیاسی، امنیتی و دفاعی با ارمنستان، بر مشارکت با همسایهی شمالی در تکمیل کریدور شمال به جنوب و اتصال خلیج فارس به دریای سیاه تأکید کردند.
علی لاریجانی ضمن بیان حمایت ایران از گفتمان صلح میان دو کشور ارمنستان و آذربایجان، به تئوری ایران در صلح و ثبات منطقه پرداختند و بیان کردند: ایران همواره از استقلال و قوی بودن کشورهای منطقه در جهت پایداری امنیتی منطقه حمایت کرده است. ایران با هرگونه تغییر ژئوپولیتیک منطقه و آسیب به روابط تهران-ایروان مخالف است.
گریگوریان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان، در این دیدار مناسبات فیمابین دو کشور را بیسابقه خواندند و هدف خود از این سفر را گسترش روابط دو کشور در همهی ابعاد بیان کردند و افزودند: ارمنستان تمایل دارد در آیندهی نزدیک سند جامع روابط راهبردی با ایران را امضا کند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان ضمن تأکید بر ۵ اصل حاکمیت ملی، احترام به تمامیت ارضی، اعمال صلاحیت قضائی ملی، تغییرناپذیری مرزها و اصل عمل متقابل اعلام کرد ایروان آمادگی ارائهی تضمینهای لازم به جمهوری اسلامی برای اطمینان از عدم آسیب به روابط ایران و ارمنستان و مخالفت ذاتی این کشور با تغییر ژئوپولیتیک منطقه را دارد.
گریگوریان در این دیدار تصریح کردند که در توافقات حاصلهی مذاکرات صلح، مسئلهای که به وضوح رعایت شده است، انحصار ارمنستان در مسائل امنیتی، نظامی و گمرکی است.