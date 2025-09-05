بابایی کارنامی در گفتوگو با ایلنا:
تکلیف قانونی حذف دهکهای بالای درآمدی در سنوات گذشته هم بوده اما دولتها اجرایی نکردند
رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: سیاست این است دهکهای بالای درآمدی حذف شوند، البته اگر دولت توانش را داشته باشد، اما بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد چرا که این تکلیف قانونی در سنوات بودجهها بوده است اما دولتها اجرا نکردند.
علی بابایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی (۸ ، ۹ و ۱۰) گفت: قرار شد که یارانه ۳ دهک بالایی را حذف و ۷ دهک دیگر را حمایت کنند، چون یکی از دلایلی که همه ۷ دهک حمایت نمیشدند این بود که تامین مالی نشده بودند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما ۳ مسیر برای تامین مالی در بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفتیم، یکی از راهکارها این است که ۳ دهک بالای درآمد حذف شوند و عددی که به دست میآید در یک صندوق که در اختیار وزارت رفاه است، داده شود که وزارت خانه بتواند در نهایت به سمت کالابرگ الکترونیکی برای ۷ دهک برود.
وی ادامه داد: سیاست این است که دهکهای بالای درآمدی حذف شوند البته اگر دولت توانش را داشته باشد، اما بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد چراکه این تکلیف قانونی در سنوات بودجهها بوده است اما دولتها آن را اجرا نکردند. ولی اگر این دولت مصمم باشد، وزیر رفاه هم گفته است که من این کار را انجام میدهم امیدوارم به جمعبندی برسیم و دهکهایی که نیاز دارند، حمایت شوند.
بابایی کارنامی درباره پرداخت حقوق کارگران از سوی کارفرمایان و اینکه برخی از کارگران درخصوص عدم دریافت حقوقشان گلایه دارند و میگویند چندین ماه است که حقوقی دریافت نکردهاند، بیان کرد: هر جایی کارگران و تشکلهای آنان اخباری دال بر اینکه کارگران حقوق نگرفتهاند را با ما مکاتبه کنند، من به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی و همچنین فراکسیون کارگری ورود پیدا میکنم و این را به نتیجه میرسانیم.
وی تاکید کرد: ما برنمیتابیم در شرایط اقتصادی بد امروز کشور و حال و روزی که مردم و کارگران شریف دارند و همیشه هم پشتیبان نظام بودند و در بدترین شرایط هم کوتاه نیامدند، بیاییم به آنها ظلم کنیم و خدایی ناکرده حقوقشان را پرداخت نکنیم و اتفاقات بدی را رقم بزنیم.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: عدم پرداخت حقوق نه زیبنده کارگر ایرانی، نه زیبنده کارفرمایی ایرانی و نه دولت ایرانی است. در همین شرایط به کسانی که در این بخش خاطی هستند تذکر میدهیم و همچنین از کارگران میخواهیم اگر مستنداتی دارند، ارائه دهند تا ما آن را پیگیری کنیم.