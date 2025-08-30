به گزارش ایلنا، نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور ماه) برگزار می‌شود.

دستورکار این هفته کمیسیون به شرح ذیل است:

-جلسـه بررسـی مسـائل و مشـکلات واحدهای صـنعتی و معدنی اسـتان خراسـان رضـوی (پیرو بازدید اخیر اعضــای کمیســیون) در محل اتاق بازرگانی صــنایع، معادن و کشــاورزی ایران با حضــور مســئولان وزارتخانه‌های صــنعت معدن و تجارت، نیرو، اقتصــادی و دارایی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی

-تشکیل جلسه کمیته ویژه مدیریت ناترازی انرژی به منظور بررســی موضــوع مدیریت ناترازی انرژی در حوزه‌های تولید و مصــرف و مدیریت منابع آبی کشـور در محل سـازمان فناوری اطلاعات ایران ( وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) با حضور مســئولان وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صــنعت معدن و تجارت، اطلاعات، نفت، نیرو، شرکت آب و فاضلاب کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی.

انتهای پیام/