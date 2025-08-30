فلاحتپیشه در گفتوگو با ایلنا:
افراطیون حداقل روزنههای باقیمانده در دیپلماسی را میبندند
رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی روزنهای برای تنشزدایی شکل میگیرد، بلافاصله فریادهای افراطیون بلند میشود و بعد از اینکه این افراد هنوز پاسخ به سوالات متعدد جامعه در خصوص کشاندن کشور به جنگ را ندادند، سعی میکنند حداقل روزنههای باقیمانده در دیپلماسی را ببندند. البته شاید هنوز افراطیون در حوزههای مختلف نفوذ دارند، ولی شک نکنید که در آینده افراطیون در دادگاه منافع ملی محاکمه خواهند شد.
حشمتالله فلاحتپیشه رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تصمیم فعلی ایران برای مقابله با مکانیزم ماشه و اظهارات برخی که مذاکرات را بیفایده میدانند، گفت: برخی فریادهای بلند افراطیون را فرار از پاسخگویی میدانم و معتقدم برخی از این افراطیون باید در قبال شرایط امروز پاسخگو باشند. آنها با شعارهای افراطی عقلانیت را در سیاست خارجی خانهنشین کردند. مناصب مختلف را به خود اختصاص دادند و به نوعی از مصونیت برخوردار بودند و با اتهام و تخریب هرگونه ابتکار سیاست خارجی و حتی هرگونه نظریهپردازی در خصوص منافع ملی را هزینهزا کردند و در نهایت کشور را به جنگ کشاندند.
وی ادامه داد: البته من قبلاً هم گفتهام که این موضوع را کاملاً اتفاقی نمیدانم و معتقدم بخش عمدهای از نفوذ در کشور به هر حال از ناحیه افراطیون شکل گرفته که هر راهی که به ضرر منافع ملی بود را به سیاست خارجی تحمیل کردند.
افراطیون کشور را به دام نتانیاهو انداختند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه میشد از تحریم و جنگ جلوگیری کرد، اظهار کرد: این افراطیون داخلی و خارجی بودند که عملاً کشور را به دام نتانیاهو انداختند. در طول این ایام که مردم زجر تحریم را کشیدند، هیچگاه سفره افراطیون کوچکتر نشد، بلکه مناصب و مقامات آنها افزایش پیدا کرد و به منابع و مجوزهای بیشتری دست یافتند.
فلاحتپیشه افزود: اکنون میبینیم کسانی که بنبستهای مختلفی را در سیاست خارجی کشور ایجاد کردند، در زمره طبقات بالای کشور از لحاظ اقتصادی قرار دارند و این در حالی است که نتیجه عملکرد آنها تنزل روز به روز اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره مردم بوده است.
افراطیون حداقل روزنههای باقیمانده در دیپلماسی را میبندند
این کارشناس سیاسی عنوان کرد: وقتی روزنهای برای تنشزدایی شکل میگیرد، بلافاصله این فریادهای افراطیون بلند میشود و بعد از اینکه این افراد هنوز پاسخ به سوالات متعدد جامعه در خصوص کشاندن کشور به جنگ را ندادند، سعی میکنند حداقل روزنههای باقیمانده در دیپلماسی را ببندند. البته شاید هنوز افراطیون در حوزههایی مختلف نفوذ دارند، ولی شک نکنید که در آینده افراطیون در دادگاه منافع ملی محاکمه خواهند شد.
وی تاکید کرد: بالاخره مشخص خواهد شد که بخش عمدهای از نفوذ از ناحیه همین افراطیگریها صورت گرفته و دلسوزانی که بارها هشدار داده بودند که این سیاستهای افراطی کشور را به دام جنگ و تحریم میبرد، اکنون خانهنشین شدهاند و مشخص خواهد شد که دلسوزان اصلی منافع ملی بودند.
از ۷ اکتبر ایران دومینووار در دامهایی افتاد که نتانیاهو شکل داده بود
این نماینده پیشین مجلس در تشریح شرایط حال حاضر ایران عنوان کرد: اتفاقی که اکنون افتاده این است که بعد از فرصتسوزیهای ایران برای احیای برجام در سال آخر دولت روحانی و سال اول دولت رئیسی که نقش جناحهای افراطی و روسوفیلها در آن غیرقابل انکار بود، از ۷ اکتبر به گونهای دومینووار ایران در دامهایی افتاد که نتانیاهو شکل داده بود. سلسله اشتباهاتی باعث شد که ایران گرفتار بحرانهایی شود که هیچ ربطی به منافع ملی کشور نداشت و اصولاً ایران در این تحولات هیچ نقشی نداشت. اما بیشترین تاوان را داد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال ۷ اکتبر، یکی از اولین کشورهایی که غافلگیر شد، ایران بود. متأسفانه یک سری سیاستهای اشتباه باعث شد که روز به روز عملاً این بحران به سمت ایران بیاید و در نهایت به همان جایی رسید که بنده هشت صبح ۷ اکتبر پیشبینی کرده بودم، یعنی آنچه که نتانیاهو میخواست مبنی بر کشاندن ایران و آمریکا به جنگ اتفاق افتاد.
پیشنویس قطعنامه شورای امنیت توسط روسیه مورد بیاعتمادی کشورهای غربی قرار گرفت
این تحلیلگر مسائل بینالملل مهمترین مسئله سیاست خارجی مکانیزم ماشه دانست و بیان کرد: چند گزینه روی میز قرار داشت. اول گزینه تمدید تحت عنوان پیشنویس قطعنامه شورای امنیت توسط روسیه بود که روسها با شروط کمتری برای ایران ارائه دادند و این گزینه مورد بیاعتمادی کشورهای غربی قرار گرفت. گزینه دوم پیشنهاد اولیه کشورهای اروپایی بود که ایران شروطی را بپذیرد، از جمله آغاز مذاکرات، آغاز بازرسیها و تعیین جای اورانیوم قدیمی در کشور که ۶ ماه مکانیسم ماشه به تعویق بیافتد.
وی خاطرنشان کرد: گزینه سوم این بود که عملاً پرونده به شورای امنیت ارجاع شود که اتفاق افتاد و در طول حدود یک ماههای که تا بازگشت تحریمها باقی مانده، یکسری اختلافات با ایران حل شود و اگر این اختلافات حل گردد، عملاً در قالب ساز و کارهای حل اختلاف، قطعنامهها فعال نخواهند شد و به تبع آن، تحریمها باز نخواهد گشت. در غیر این صورت، اگر اختلافات ادامه یابد، روند اجرای مکانیزم ماشه به بازگشت تحریمها منتهی خواهد شد. اگر ابتکار تازهای شکل نگیرد، اروپاییها سعی خواهند کرد مسیر سوم را پیش ببرند. این امر با اعلام شروع اسنپ بک در طول یک ماه عملاً ایران را زیر فشار خنجر مکانیزم ماشه قرار داده است.