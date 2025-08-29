افتتاح ۲ طرح راهبردی وزارت نفت و ۷۲۲ طرح وزارت صمت با دستور پزشکیان

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴، هم‌زمان با روزهای هفته دولت، دستور آغاز فعالیت رسمی ۲ طرح راهبردی و زیرساختی وزارت نفت، شامل خط لوله ۴۵۵ کیلومتری انتقال فرآورده بندرعباس-رفسنجان و خط لوله ۳۴۰ کیلومتری انتقال نفت خام ترش سبزآب-ری را صادر کرد.

با توجه به اینکه عمده نفت خام و فرآورده‌های نفتی کشور در نواحی نیمه جنوبی کشور تولید، اما عمده مصرف در نیمه شمالی کشور است، احداث خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده، از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار در حوزه‌های گوناگون و به خصوص تامین پایدار امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود.

همچنین با توجه به اینکه انتقال نفت و فرآورده از طریق ناوگان حمل و نقل، ضمن مصرف بالای سوخت و ایجاد آلودگی هوا، باعث افزایش ریسک وقوع سوانح جاده‌ای نیز می‌شود، توسعه خطوط لوله انتقال، علاوه تسهیل و تسریع در انتقال، آثار جدی در بهبود شاخص‌های محیط زیستی و نیز جلوگیری از کاهش قاچاق سوخت دارد. از همین رو بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پایان برنامه هفتم، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال فرآورده و بیش از ۶۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳۰ میلیون یورو و ۳۷ هزار میلیارد تومان تکمیل و راه‌اندازی خواهد شد.

در همین راستا خط لوله انتقال فرآورده بندرعباس-رفسنجان، با سرمایه‌گذاری حدود ۴۰۰ میلیون یورو، شامل ۴۵۵ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، ۳ تلمبه‌خانه، یک پایانه ذخیره‌سازی، حدود ۱۰۰ کیلومتر خط انتقال نیرو و ۳ پست برق احداث شده که امروز و در مرحله نخست از ظرفیت ۱۳ میلیون لیتر انتقال فرآورده توسط این خط لوله به شکل رسمی بهره‌برداری شده و تا پایان سال این ظرفیت به ۴۸ میلیون لیتر در روز افزایش خواهد یافت. با بهره‌برداری کامل از این خط لوله، از تردد روزانه ۱۶۰۰ دستگاه نفت‌کش جلوگیری می‌شود که باعث صرفه‌جویی ۶ هزار میلیارد تومان مصرف سوخت خواهد شد.

خط لوله انتقال نفت خام ترش سبزآب-ری، دیگر طرح افتتاح شده امروز بود که با سرمایه‌گذاری حدود ۳۳۰ میلیون یورو، شامل ۱۰۲ کیلومتر خط لوله ۳۰ اینچ، ۲۳۹ کیلومتر خط لوله ۲۶ اینچ، ۵ تلمبه‌خانه، ۲ مخزن تعادلی، حدود ۴۳ کیلومتر خط انتقال نیرو و ۴ پست برق است.

در این طرح نیز در مرحله نخست، بخش سبزآب تا تنگه فنی، به طول ۱۰۲ کیلومتر و ظرفیت انتقال ۴۵۰ هزار بشکه در روز راه‌اندازی شده و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، به تدریج و تا آذر ماه، سایر بخش‌ها از تنگه فنی تا شازند به طول ۲۳۹ کیلومتر و ظرفیت انتقال ۳۰۰ هزار بشکه در روز راه‌اندازی خواهد شد.

با اجرای این طرح برای اولین بار امکان انتقال نفت خام ترش از میادین حوزه دزفول شمالی، به منظور تامین خوراک پالایشگاه‌های امام خمینی (ره) شازند و در آینده پالایشگاه تهران و افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در این پالایشگاه‌ها فراهم خواهد شد. در احداث این خط لوله برای اولین بار لوله‌های ۳۰ اینچ با ضخامت زیر ۱۰ میلیمتر با استاندارد NACE (استاندارد جهانی انتقال فرآورده‌های با ترکیبات گوگرد بالا که خاصیت خورندگی زیادی دارند) در کشور تولید شده است.

همچنین بیش از ۹۵ درصد تجهیزات این پروژه‌ها از محل ساخت داخل تامین شده و با بهره‌برداری از این ۲ طرح ۳ هزار فرصت شغلی مستقیم و ۷ هزار فرصت شغلی غیرمستقیم ایجاد شده است.

در بخش دیگری از این مراسم، ۷۲۲ واحد صنعتی تازه تاسیس یا احیا شده زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز افتتاح و با دستور رئیس جمهور، بهره‌برداری رسمی از آن‌ها آغاز شد.

بر این اساس ۵۸۸ واحد تازه تاسیس در زمینه، صنایع شیمیایی، فلزی، برق و الکترونیک، صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی، نساجی، سلولزی و کانی غیرفلزی، در ۲۷ استان کشور با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد تومان، افتتاح شدند که برای ۷ هزار و ۱۹۲ نفر اشتغال مستقیم و پایدار ایجاد کرده‌اند.

۱۳۴ واحد راکد فعال شده در بیش از ۷۰ شهرک صنعتی در ۲۰ استان کشور نیز افتتاح شدند. این واحدها با صرف هزینه ۲.۴ هزار میلیارد تومان احیا شدند و برای ۱۹۱۹ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاده می‌کنند که تا ۳ هزار و ۷۹۵ نفر قابل افزایش خواهد بود.

رئیس جمهور در این مراسم با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهدا، از همه کارگران، کارفرمایان، سرمایه‌گذاران و مدیرانی که در مسیر احداث، راه‌اندازی و احیای این طرح‌ها تلاش داشته‌اند، قدردانی کرد.

پزشکیان همچنین از اجرای طرح‌های انتقال نفت و فرآورده که باعث کاهش هزینه‌ها، ارتقای بهره‌وری، جلوگیری از آلایندگی محیط زیست و مخاطرات جاده‌ای، کاهش قاچاق سوخت و افزایش تاب‌آوری کشور به خصوص در زمینه تامین انرژی می‌شود نیز به شکل ویژه تشکر کرد.

انتهای پیام/