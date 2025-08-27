بهروزآذر مطرح کرد؛
انصراف دولت از استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان بعد از قتل الهه حسیننژاد
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره لایحه منع خشونت علیه زنان توضیح داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: ابتدا و با توجه به تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی نسبت به این لایحه رخ داد دولت پیگیر مسترد کردن آن شد.
معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: اما بعد از قتل الهه حسیننژاد تصمیم گرفتیم تعیین تکلیف این لایحه بیش از این به تعویق نیفتد و در این زمینه جلساتی را برای رسیدن به یک جلسه تفاهم مشترک با مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: امیدوارم که این جلسات با یک تفاهم مشترک میان دو قوه به نتیجه برسد و لایحه منع خشونت علیه زنان جنبه اجرایی پیدا کند.
بهروزآذر در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اقدامات دولت برای زنان و کودکان آسیب دیده در جنگ گفت: در پی تجاوز آشکار و جنایت جنگی اخیر که اتفاق افتاد متاسفانه جان های عزیز زیادی را از دست دادیم دولت در تلاش است تا حقوق جانباختگان و آسیبدیدگان را پیگیری کند. بیش از ۵۰ کودک، ۱۲۰ خانم و هزار شهید از جمله مردم، سربازان، دانشمندان و فرماندهان کشور جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: پیگیری حقوق این عزیزان در حال انجام است؛ از جمله موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح و شهروندان که توسط بنیاد شهید در حال رسیدگی است. همچنین برای کسانی که منازلشان آسیب دیده، اسکان موقت فراهم شده و بازسازی خانهها در دستور کار قرار دارد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در کنار اینها، تیمی از روانپزشکان مورد تایید وزارت بهداشت نیز در محل سکونت این افراد مستقر شدهاند تا به بهبود وضعیت روحی و جسمی آنها کمک کنند و از بار غم و رنجشان بکاهند.