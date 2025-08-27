به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا بهروزآذر در پایان جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: ابتدا و با توجه به تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی نسبت به این لایحه رخ داد دولت پیگیر مسترد کردن آن شد.

معاونت زنان و‌ امور خانواده ریاست جمهوری بیان کرد: اما بعد از قتل الهه حسین‌نژاد تصمیم گرفتیم تعیین تکلیف این لایحه بیش از این به تعویق نیفتد و در این زمینه جلساتی را برای رسیدن به یک جلسه تفاهم مشترک با مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم.

وی ادامه داد: امیدوارم که این جلسات با یک تفاهم مشترک میان دو قوه به نتیجه برسد و لایحه منع خشونت علیه زنان جنبه اجرایی پیدا کند.

بهروزآذر در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اقدامات دولت برای زنان و کودکان آسیب دیده در جنگ گفت: در پی تجاوز آشکار و جنایت جنگی اخیر که اتفاق افتاد متاسفانه جان های عزیز زیادی را از دست دادیم دولت در تلاش است تا حقوق جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان را پیگیری کند. بیش از ۵۰ کودک، ۱۲۰ خانم و هزار شهید از جمله مردم، سربازان، دانشمندان و فرماندهان کشور جان خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: پیگیری حقوق این عزیزان در حال انجام است؛ از جمله موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح و شهروندان که توسط بنیاد شهید در حال رسیدگی است. همچنین برای کسانی که منازلشان آسیب دیده، اسکان موقت فراهم شده و بازسازی خانه‌ها در دستور کار قرار دارد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در کنار این‌ها، تیمی از روانپزشکان مورد تایید وزارت بهداشت نیز در محل سکونت این افراد مستقر شده‌اند تا به بهبود وضعیت روحی و جسمی آنها کمک کنند و از بار غم و رنج‌شان بکاهند.

