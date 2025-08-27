واکنش وزیر علوم به درخواستها برای عفو تعدادی از دانشجویان زندانی
وزیر علوم درباره درخواست برای عفو تعدادی از دانشجویان زندانی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان جلسه هیات دولت امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ در پاسخ به خبرنگار ایلنا، در رابطه با عفو تعدادی از دانشجویان زندانی مانند ضیا نبوی گفت: به لحاظ حقوقی عفو، مشروط بر تقاضا است و من از طرف کسی نمیتوانم تقاضای عفو بدهم.
وی ادامه داد: وزارتخانه وظیفهاش این است که دستگاه قضایی را مجاب به عفو کند، چون دستگاه قضایی مجبور به عفو نیست و باید شرایطی احراز شود. ما در واقع بین دانشجوی گرفتار و مقام قضایی تسهیلگر هستیم. از سویی فکر نمیکنم بیشتر از سه چهار نفر در زندان باشند و آنها قبول نمیکنند که تقاضای عفو کنند.
وزیر علوم گفت: آنچه که به من مربوط میشود آموزش، امتحانات، کنکور و کلاس رفتن آنها است که آنها را انجام میدهیم، اما عفو در اختیار مراجع قضایی است و آنها به لحاظ حقوقی محدودیتهایی دارند که متقاضی خودش تقاضای عفو کند و حتی وکیل او هم طبق قانون نمیتواند تقاضای عفو بدهد.
سیمایی صراف درباره روسای دانشگاهها گفت: درباره تغییر در روسای دانشگاهها آنهایی را که باید تغییر میکردند تغییر دادیم یک سری هم که حکم سرپرستی دارند باید توسط کمیته انتصابات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شوند که هنوز این اقدام صورت نگرفته است.
وی درباره رؤسای دانشگاهها گفت: درباره تغییر در روسای دانشگاهها آنهایی را که باید تغییر میکردند تغییر دادیم یک سری هم که حکم سرپرستی دارند باید توسط کمیته انتصابات شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید شوند که هنوز این اقدام صورت نگرفته است.