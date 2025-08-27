در این گزارش تصریح شده که در زمستان سال ۱۴۰۳ شاخص موجودی انبار معدن برابر ۱۰۶.۶ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش ۵.۸ درصدی داشته است. همچنین در این فصل نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز برابر ۰.۶۷ بوده است.

در این گزارش ذکر شده که در بین صنایع نیز شاخص موجودی انبار صنعت فلزات پایه کاهش ۱.۹ درصدی، صنعت کک و پالایش کاهش ۷.۲ درصدی، صنعت محصولات شیمیایی (بجز دارو) افزایش ۱.۶ درصدی و صنعت خودروسازی افزایش ۸.۲ درصدی داشته است.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش آمده که طی زمستان سال ۱۴۰۳ شاخص کل موجودی انبار صنعت به عدد ۱۰۳.۸ رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد منفی ۰.۶ درصدی داشته است. نسبت موجودی انبار به فروش کل صنعت نیز به عدد ۰.۲۶ رسیده است. این یعنی به اندازه حدود یک چهارم فروش فصلی شرکت‌های صنعتی به شکل موجودی انبار باقی می‌ماند. این رقم نسبت به میانگین رقم ثبت‌شده برای فصول زمستان بازه مورد مطالعه پایین‌تر است.

در این گزارش بیان شده که شاخص کل موجودی انبار معدن نیز در زمستان ۱۴۰۳ به عدد ۱۰۶.۶ رسیده است. که نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد منفی ۵.۸ درصدی داشته است. نسبت موجودی انبار به فروش معدن نیز رقم ۰.۶۷ را نشان می‌دهد که پایین‌تر از میانگین رقم ثبت‌شده برای فصول زمستان بازه مورد مطالعه است.

در این گزارش گفته شده که علاوه بر شاخص کل صنعت و معدن در مورد رشد شاخص موجودی انبار صنایع نیز فلزات پایه رشد منفی ۱.۹، کک و پالایش رشد منفی ۷.۲، محصولات شیمیایی (بجز دارو) رشد ۱.۶ و خودروسازی رشد ۸.۲ درصدی داشته است. همچنین شاخص موجودی انبار محصولات مصرفی ۹.۷، محصولات واسطه‌ای منفی ۱.۹، محصولات سرمایه‌ای منفی ۲۸.۹ و نهاده‌های ساختمانی منفی ۲۸ درصد رشد داشته اند.

