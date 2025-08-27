لزوم تعیین تکلیف انعقاد قرارداد کار معین نیروهای خدمات آموزشی پیش از سال تحصیلی

به گزارش ایلنا، مصطفی معینی آرانی نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ شهریورماه) مجلس، گفت: گرامی باد سالروز ورود آزادگان عزیز به میهن اسلامی و تقدیر می‌کنم از زحمات هرمند فقید استاد فرشچیان.

این نماینده مردم در تذکری خطاب به وزیر آموزش و پرورش، گفت: تذکر اول من مربوط به موضوع انعقاد قرارداد کار معین نیروهای خدمات آموزشی است، تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید تدبیر و راهگشایی بفرمایید. پیرو جلسات متعدد در کمیسیون آموزش مجلس ارزیابی مجدد پرونده‌های داوطلبان معترض کیفیت بخشی، آموزگاری و دبیری در نیمه شهریور ماه سال جاری باید انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دستور فرمایید موضوع تعیین و پرداخت عادلانه حق التدریس طلاب طرح امین مورد بررسی و اعمال نظر قرار گیرد، ادامه داد: شیوه نامه ساماندهی معلمان نهضتی، پیش دبستانی و طرح امین تا قبل از بازگشایی مدارس باید انجام شود و به مطالبات انبارداران آموزش و پرورش در زمینه حقوق ناچیز آنان و تغییر رسته شغلی توجه نموده و رسیدگی نمایید.

این نماینده مردم خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان را کامل اجرا کنید فریاد این معلولان به جایی نمی‌رسد. به بیمه تکمیلی بازنشستگان با توجه به افزایش بی‌رویه خدمات درمانی اعم از هزینه‌های بیمارستان و تامین دارو اهتمام داشته باشید.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از قالیبافان و تحت پوشش بیمه قراردادن آنان، گفت: به داد قالیبافان این محرومان پشت دار قالی برسید. تاخیر در پرداخت مطالبات معوق، حقوق و مزایای بازنشستگان ناشی از افزایش سنواتی حقوق مستمری بگیران را سریعا جبران و تدارک کنید.

