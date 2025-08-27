وضعیت حوزه کشاورزی افتضاح است

به گزارش ایلنا، مسلم صالحی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۵ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی در تذکر به وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، گفت: خاموشی های پی در پی که مرتب نمایندگان در رابطه با آن ها تذکر می دهند در اقلید که یک شهرستان کشاورزی است به ۹ ساعت در روز رسیده است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما از کشاورزان حمایتی نکردیم چرا که کود شیمیایی را در بازار آزاد به قیمت ۲ میلیون خریداری کرده اند و در تامین گازوئیل نهاده های کشاورزی و هزینه های کاشت و برداشت با مشکلات عدیده ای مواجه هستند و این خاموشی ها نیز مشکلاتشان را تشدید کرده است ضمن این قیمت محصولات کشاورزی هم افتضاح است.

وی تصریح کرد: اگر الگوی کشت را رعایت نکنیم و برنامه ای برای اداره وزارت جهاد کشاورزی نداشته باشیم قطعا حوزه کشاورزی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد چرا که امروز گوجه فرنگی که به کیلویی ۵ هزار تومان برای کشاورزان رسیده است حتی ارزش چیدن و ارسال به بازار را هم ندارد.

صالحی در تذکر به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی، یادآور شد: متاسفانه در روزهای اخیر شاهد آتش سوزی بیش از هزاران هکتار از مراتع کشور از جمله در شهرستان اقلید بودیم ضمن تشکر از همه کسانی که کمک کردند تا آتش خاموش شود اما متاسفانه با کمبود امکانات در استان فارس مواجه بودیم.

انتهای پیام/