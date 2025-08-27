به گزارش ایلنا، علی کشوری در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، ۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۴هزار شهید گلگون کفن استان مازندران، گفت: شعار ملت ایران، استقلال و آزادی بوده و هست لیکن بعید است قماربازان واژه شهید و شهادت را بشناسند.

نماینده مردم قائمشهر، سیمرغ، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: ملتی که برای هویت خود از جانش می گذرد تا چیزی ارزشمندتر از حیات نزد پروردگار خویش به دست آورد، ایدئولوژی دارد که نمی توان آن را تهدید کرد.

وی در ادامه خطاب به مسئولان به ذکر نکته مهمی از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اشاره کرد و گفت: در این زمان کمابیش تمامی استان ها تحت تأثیر قرار گرفتند اما استان مازندران بیش از ۲ هفته پدافند غیرعامل اسکان کل کشور شد و از بیش از ۹ میلیون نفر از هموطنان پذیرایی کرد لذا باید به زیرساخت های این استان از جمله آب، برق، گاز، بهداشت و درمان توجه شود.

کشوری در ادامه ضمن تشکر از وزیر راه که بعد از ۲۵ سال پروژه پل سفید را در دستور کار قرار داد، عنوان کرد: پس از ۲۵ سال قالب پروژه های نیمه کاره اینطور هستند. مردم مازندران قالبا قناعت دارند اما شما باید برای تعیین مایحتاج مسافران تدبیر کنید. پیشنهاد می کنم در تصویب بودجه سنواتی ردیف مشخصی برای تعیین هزینه های پدافندی زیرساختی استان مازندران در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با انتقاد از عدم رعایت توزیع عادلانه بودجه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، خاطرنشان کرد: بودجه سنواتی تملک دارایی شهرستان سیمرغ در مجموع ۲۵ میلیارد تومان برای یک سال است که حتی از سال گذشته نیز کمتر شده و عادلانه نیست.

وی افزود: مردم سوادکوه شمالی همچنان منتظر احقاق حق خود در زمینه رفع تداخلات اراضی هستند که نباید از سرزمین آبا و اجدادی خود بیرون رانده شوند؛ در این زمینه نقشه هوایی سند نیست و بازدید میدانی لازم است.

کشوری با اشاره به مشکل ناترازی انرژی در کشور گفت: برق قطع می شود و بعد آب و تلفن نیز قطع می شود که زندگی مردم را مختل می کند. کشاورزان مشکلات زیادی در زمینه نهاده های کشاورزی دارند. لاقل برق شالیکوبی ها را قطع نکنید که به جریان شالیکوبی و به صورت صد در صد به احصاء برنج آسیب می زند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در پایان با بیان اینکه ورزش در خون مردم این استان است؛ ضمن تسلیت درگذشت پهلوان و قهرمان کشتی استثنایی امامعلی حبیبی و جاسم دلاوری بکسور نامی جویباری و تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، خطاب به رئیس جمهور و وزیر ورزش تصریح کرد: استادیوم ۵ هزار نفری پایتخت کشتی دنیا یعنی جویبار نیمه کاره رها شده و مایه آبروریزی است که در این منطقه حتی یک سالن استاندارد کشتی نداشته باشیم.

