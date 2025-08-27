برخی معاونان و وزرا مسئله ناترازی انرژی را بهانه کردند تا ترک ترک فعل کنند

به گزارش ایلنا، محمدمنان رییسی در نشست علنی چهارشنبه (۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق خود در خصوص وضعیت ناترازی آب گفت: حسب آماری که مراجع ذی صلاح اعلام می‌کنند، سالیانه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد متر مکعب مجموع بارندگی و روان آب‌های ورود به کشور است و مصرف آب شرب کشور کمتر از ۹ میلیارد متر مکعب است. نسبت ۹ به ۴۰۰ حدود ۲ درصد است پس چرا وضعیت امروز ما این گونه است که نمی‌توانیم ۲ درصد آب شرب مردم را درست مدیریت کنیم.

نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک در مجلس دوازدهم اضافه کرد: مشکل به خاطر سو مدیریت است. در این خصوص ۲ مصداق خدمتتان تقدیم می‌کنم که بارندگی‌های متعددی در کشور انجام می‌شود که به دلیل سیاست‌های اشتباه و عدم آبخیزداری به هدر می‌رود.

وی افزود: صرفا در ماه‌های اسفند ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ دراستان استان سیستان و بلوچستان مجموعا بیش از ۷ میلیارد متر مکعب بارندگی داشتیم یعنی معادل با ۸۰ درصد کل آب شرب کشور که صرفا در ۲ ماه در یک استان که تمام این آب به دلیل سو مدیریت به دریای عمان سرازیر شد. چراکه آبخیزداری نداشته و سیاست‌های مدیریت آب در کشور اشتباه است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: در خصوص انتقال آب سد طالقان به تهران با بررسی و استعلام انجام شده، حدود ۷ هزار میلیارد تومان در این خصوص هزینه شده است. با این هزینه تنها ۷ درصد به منابع آب تهران اضافه می‌شود در حالیکه با یک پنجم این قیمت یعنی صرفا با هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، اگر وسایل کاهنده را درب منازل تهران توزیع کنند، بیش از ۲ برابر این ۷ درصد صرفه جویی ایجاد می‌شود.

وی افزود: مشکل اصلی، مشکل ناترازی آب نیست، مشکل ناترازی انرژی نیست بلکه مشکل اصلی، مشکل ناترازی مدیریت، مشکل سو تدبیر در کشور است. ما طبق آمارهای موجود به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و مواهب خدادادی رتبه ۵ جهان را داریم. در کشوری که به این میزان برخوردار است، نباید وضعیت اینگونه باشد.

رییسی خطاب به رییس جمهور گفت: در این خصوص، راهکار آخری که اندیشکده‌ها تایید می‌کنند را استفاده کنید که آن استفاده از وسایل کاهنده، سردوش‌هایی که ایرتورباس با فشار هوا هستند. ما در مجلس قانون آن را تصویب کردیم. نزدیک به ۱۰ سال از تصویب قانون بهینه‌سازی آب شرب شهری می‌گذرد. این قانون را اجرا کنید بنده گردنم را گرو می‌گذارم که اگر ظرف یک سال بحران آب حل نشد بنده را دادگاهی کنید.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اظهار کرد: بعضا معاونان، وزرای دولت مسئله ناترازی آب و ناترازی انرژی را بهانه کردند تا ترک تکلیف و ترک فعل کنند. در مسئله مسکن یک سال است که سامانه را بستند. آماری که در یک سال ارائه کردند حاکی از تحویل ۴۰ هزار واحد مسکونی است درحالیکه ما تصویب کردیم باید در ۴ سال، ۴ میلیون مسکن ساخته شود یعنی یک درصد از این ۴ میلیون که این آمار خجالت‌آور است.

وی ادامه داد: چرا سامانه بسته‌اید و اجازه نمی‌دهید که مردم ثبت نام کنند. در خصوص قانون جوانی جمعیت بالای ۷۰۰ هزار متقاضی ذی صلاح ثبت نام کردند که تنها به حدود ۱۰۰ هزار نفر زمین داده شده است. بعضا ۲ سال تا ۳ سال مردم در نوبت هستند. نمایندگان خواهشا نسبت به قوانینی که تصویب می‌کنند غیرت داشته باشند. حضرت آقا در خصوص قانون جوانی جمعیت فرمودند که قانون بنیادین حیاتی راهبردی، در حالیکه پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است. سال ۱۴۰۷ فقط سه سال دیگر پنجره جمعیتی بسته می‌شود و اگر این پنجره بسته شد دیگر نمی‌توانیم جبران مافات کنیم. به گفته کارشناسان اگر بسته شد، بیش از یک قرن زمان لازم است تا بازیابی جمعیت صورت گیرد.

رییسی افزود: به دولت هشدار می‌دهم که با این وضعیت تمام صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته خواهند شد. چرا زمین‌های مردم داده نمی‌شود. ۱۸ میلیارد متر مربع در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که ۳۰ برابر مساحت تهران است. زمین‌ها احتکار شده و تحویل مردم نمی‌دهند. جگر مردم خون شده است. این موارد هشدار است.

نماینده مردم قم، جعفرآباد و کهک در مجلس دوازدهم بیان کرد: درخصوص بانک‌ها بالای ۸۰۰ هزار متقاضی در نوبت وام ازدواج و فرزندآوری هستند. وقتی سوال می‌کنیم، می‌گویند که ناترازی وجود دارد اما زمانی که بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌شود که به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که آقایان سهام دار هستند و نفوذ دارند، تند وتند وام پرداخت می‌کنید که نمونه بارز آن بانک آینده که ۱۵۰ نماینده مجلس خواهان انحلال آن شدند اما منحل نشده است. زیان انباشته این بانک ۵۰۰ همت است که معادل بودجه عمرانی یک سال کشور است. هر یک روز تداوم فعالیت این بانک نزدیک به ۳۶۵ میلیارد تومان به زیان انباشته این بانک اضافه می‌کند.

وی اضافه کرد: در نهایت بجای اینکه گردن گلفت‌ها مورد بازخواست قرار گیرند، چند نفر بیچاره‌ای که در قم انتقاد می‌کنند را دادگاهی کرده و محکوم به زندان و شلاق کردید. آیا این وضعیت، عدل امیرالمومنین است؟ آیا این جمهوری اسلامی است که ما برای آن قیام کرده و خون داده ایم؟

رییسی در پایان نطق خود خطاب به حاکمان کشورهای عربی در محکومیت سکوت آن‌ها در قبال وضعیت اسفناک مردم غزه بویژه زنان وکودکان به زبان عربی مطالبی را بیان نمود.

انتهای پیام/