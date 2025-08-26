دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دبی با وزیر امور خارجه
سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر دبی امارات متحده عربی پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر دبی امارات عربی متحده پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، بر ضرورت تقویت همکاریهای فیمابین به خصوص در زمینههای اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی و کنسولی و نیز اهتمام ویژه به امور ایرانیان در حوزه مأموریت تاکید کرد.