خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دبی با وزیر امور خارجه

دیدار سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دبی با وزیر امور خارجه
کد خبر : 1678572
لینک کوتاه کپی شد.

سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر دبی امارات متحده عربی پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محمودی سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در شهر دبی امارات عربی متحده پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و برنامه پیشنهادی خود برای پیشبرد کار در مسئولیت جدید ارائه کرد.

وزیر امور خارجه در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی، بر ضرورت تقویت همکاری‌های فی‌مابین به خصوص در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، فرهنگی و کنسولی و نیز اهتمام ویژه به امور ایرانیان در حوزه مأموریت تاکید کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور