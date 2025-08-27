هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر این‌که یک کسری بودجه ۸۰۰ هزار میلیاردتومانی در کشور داریم، گفت: کسری بودجه یعنی بودجه از ابتدا با کسری بسته می‌شود، یعنی ما در مجلس و دولت یک منابع پوک را در بودجه می‌گذاریم که این‌ها محقق نمی‌شود، بعد این‌ها منابع پوک می‌شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: از یک سو هزینه‌ها تحقق پیدا می‌‌کند، اما چون درآمدی نیست کسری ایجاد می‌شود. به طور مثال ما می‌گوییم صد هزار میلیارد تومان واگذاری انجام می‌دهیم، وقتی عملکرد هزار میلیارد می‌شود مشخص است که ۹۹ هزار میلیارد تومان کسری درست می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یک بخشی از کسری‌ها مربوط به بیش برآوردی درآمدها است؛ برای همین گفته می‌شود بودجه تخمین هزینه ها و برآورد درآمدها است که برآورد نه باید خوشبینانه باشد نه باید بدبینانه باشد پیش بینی باید مبتنی بر واقعیت باشد

قوامی ادامه داد: امسال به دلیل ناترازی‌ها و جنگ و بحث هایی که وجود داشت خسارت‌های جبران ناپذیری به تولید وارد شد و باعث شد ما مالیات را به موقع نگیریم، نفت را نتوانیم درست بفروشیم همه این‌ها باعث می‌شود سر از کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی در بیاوریم.

وی خاطرنشان کرد: البته یک بخشی از کسری بودجه، کسری بودجه پنهان است. کسری بودجه پنهان خودش را در سال‌های بعد نشان می‌دهد، مانند چیست؟ مثلا گفته می‌شود یک پروژه عمرانی ظرف ۴ سال تمام می‌شود، تخصیص منابع کم به آن داده می‌شود و عمر پروژه زیاد می‌شود که این باید تامین مالی شود، همین کسری بودجه پنهان است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: من به یاد دارم سال ۸۸ که مرحوم دکتر بهبانی وزیر وقت راه و ترابری بود، در منطقه من ۲۵ کیلومتر جاده را به مناقصه دادیم. ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون آن زمان برآورد پروژه بود که همچنان هم ادامه دارد. الان ۳۰ کیلومتر از این جاده مانده است هر کیلومتر را با ۳۰ میلیارد تومان باید انجام دهیم. یعنی هر یک کیلومتر ۴ برابر آن ۲۵ کیلومتر است که این هم یک بخشی از کسری بودجه است.

وی افزود: بخشی از کسری بودجه هم تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی است، چون ما زمانی که کسری داریم سراغ آن کوچه بن بست که آخرش به بانک مرکزی می‌خورد می‌رویم و از آنجا استقراض می‌کنیم که با ضریب ۸ خلق تورم می کند. تورم که شد دوباره هزینه‌های دولت و ملت بالا می‌رود، آن وقت می‌گوییم این ۴۵ هزار تومان که به درد نمی‌خورد. ۴۵۰ هزار تومانش می‌کنیم. بعد از مدتی می‌گوییم ۴۵۰ هزار تومان هم به درد نمی‌خورد و آن را به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهیم. این رشته سر دراز دارد، به تدبیر درست احتیاج دارد.

قوامی درباره صحبت‌های رئیس جمهور درخصوص بودجه برخی از بنیادها و سازمان‌ها که خروجی ندارند، گفت: دولت می‌تواند خودش بودجه این دستگاه‌ها را در لایحه حذف کند. به قول معروف «چون نیک نظر کرد پُر خویش در آن دید، گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست». اگر دولت در لایحه این‌ها را حذف کند ما هم در مجلس کمک می‌کنیم که شر همه این‌ها را از سر دولت کم کنیم.

وی در خصوص این‌که برخی بر سر بودجه چانه می‌رنند، گفت: البته که چانه می‌زنند و می‌آیند که دوباره بازگردانند؛ آن‌ها مثل عقاب هستند، می‌آیند می‌چرخند و رصد می‌کنند بعضی‌ها را جسد می‌کنند برای اینکه بتوانند شکار اسد کنند.

