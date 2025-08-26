به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، پنجمین شورای وبیناری مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری‌های سراسر کشور در سال ۱۴۰۴ با حضور سردار دکتر محسن ساسانی، جانشین سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار محمد علی قمی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل و حضور برخط مدیران کل پدافند غیرعامل استانداری‌های کشور برگزار شد.

سردار محسن ساسانی در این نشست با اشاره به تجربیات حاصل از بازدید‌های میدانی و ارزیابی عملکرد استان‌ها، اعلام کرد که اقدامات بعدی پدافند غیرعامل در استان‌ها باید به‌طور ویژه بر ساماندهی و امن سازی مراکز پرخطر و اجرای دستورالعمل تعیین تکلیف مراکز حساس متمرکز شود. این دستورالعمل که به تصویب کارگروه دائمی پدافند غیر عامل رسیده و به استان‌ها ابلاغ شده است، دارای دو سطح اجرایی است: سطح استانی با مسئولیت استانداران و دبیری مدیران کل پدافند غیرعامل استان‌ها و سطح ملی با مسئولیت وزارت کشور و دبیرخانه مستقر در سازمان پدافند غیرعامل.

سردار ساسانی در ادامه هدف این نشست را بررسی گزارش عملکرد ادارات کل پدافند غیرعامل در زمینه شناسایی مراکز حساس، تعیین میزان درجه خطر و مشخص کردن مراکزی دانست که باید در سطح استان تعیین تکلیف شوند یا به سطح ملی منتقل شوند.

سردار محمد علی قمی، معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در ادامه از برگزاری جلسات آموزشی برای ادارات کل استان‌ها با هدف پیاده‌سازی دستورالعمل‌ها از جمله دستورالعمل امن سازی و ساماندهی مراکز پر خطر شهری و توجه ویژه به استان‌هایی که دارای اولویت هستند را خبر دادند.

وی همچنین به ارائه گزارش دقیق از اقدامات ادارات کل پدافند غیرعامل استان‌ها در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و افزود: گزارش‌ها باید شامل اقدامات انجام شده، درس‌آموخته‌ها، تجربیات و خلاقیت‌های صورت گرفته باشد و به احصاء آسیب پذیری‌ها و راهکار برطرف نمودن آن منجر شود.

به گفته معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور تجارب جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تامین آب و نان و آماده‌سازی نانوایی‌ها و خودرو‌های سیار سوخت‌رسان از جمله مواردی بود که اهمیت ویژه‌ای داشت.

وی ادامه داد: در جنگ اخیر مشخص شد که توان نانوایی‌های سنتی برای تامین نیاز‌های مردم لازم است ولی کافی نیست فلذا باید با استفاده از ظرفیت نانوایی‌های صنعتی و تداوم کارکرد آن با تجهیز مولد اضطراری و سوخت جایگزین در دستور کار قرار گیرد. وی همچنین، پیش‌بینی سوخت جایگزین و مولد‌های اضطراری برای تداوم کارکرد برای مراکز حساس و خدمات رسان ضروری است.

اعزام تیم‌های ارزیابی برای بررسی و ارزیابی اقدامات ادارات کل استان‌ها از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود.

لازم به ذکر است براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون پدافند غیرعامل، مسؤولیت اجرای پدافند غیرعامل در سطح ملی با رؤسای دستگاه‌های ذی­ربط و در سطح استان­ها با استانداران است. سازمان پدافند غیرعامل کشور «نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست­ها، برنامه‌­ها و مصوبات کارگروه دائمی پدافند غیرعامل» را در دستگاه‌های موضوع این قانون بر عهده دارد.

