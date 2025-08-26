خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به مناسبت روز کارمند

پیام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به مناسبت روز کارمند
کد خبر : 1678322
لینک کوتاه کپی شد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه‌ قضاییه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان برجسته رجایی و باهنر؛ دو اسوه و نماد خدمت خالصانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیامی روز کارمند را گرامی‌ داشت.

به گزارش ایلنا، متن پیام حمیدرضا موحدی؛ معاون رییس قوه قضاییه به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

پیامبر رحمت و مهربانی صلی الله علیه وآله می فرمایند:

إنَّ اللَّهَ تعالی یُحِبُّ إذا عَمِلَ أحدُکُم عَمَلاً ، أن یُتقِنَهُ.

خداوند دوست دارد که هرگاه یکی از شما کاری انجام می‌دهد آن را درست و استوار به سامان رساند.

ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول؛ ماه بهار زندگی، خدمت و امید؛ یاد و خاطره شهیدان برجسته رجایی و باهنر؛ دو اسوه و نماد خدمت خالصانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی را گرامی می دارم.

نیروی انسانی یکی از بزرگ‌ترین ثروت‌های هر کشور است که می‌تواند با بهره مندی از ارزش های والا، فکر و فعالیت و تعهد و تخصص یک کشور را آباد و متحول کند. یکایک کارکنان در سطوح مختلف می‌توانند دلسوزانه و با ابتکار و دقت به همراه حفظ اخلاق حسنه ، مسئله " ما می‌توانیم "  را که یک شعار مقبول و مورد انتظار در نظام اسلامی است به منصه ظهور رسانده و کارهای انجام نشده را به سرانجام برسانند.

قدردانی از کارکنان متعهد و وظیفه شناس را یک فریضه می دانم و  روز کارمند را به محضر همه کارمندان سه قوه بویژه همکاران محترم در قوه قضاییه که با تلاش های بی دریغ و خالصانه، بازوان پر توان دستگاه قضا در عرصه های مختلف به شمار می روند، تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امید است با تلاش و کوششی مضاعف در پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تحت سپر پولادین اتحاد مقدس در ارتقاء به توسعه پایدار کشور و خدمت به مردم گام برداریم.

حمیدرضا موحدی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور