به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام رسان های ایتا، بله ، روبیکا، سروش، تلگرام به نشانی زیر می باشد، سایر کانال ها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمی باشد و مطالب منتشره در آنها فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نمی باشد.