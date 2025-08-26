خبرگزاری کار ایران
اعلام تنها کانال‌های رسمی سپاه پاسداران در پیام‌رسان‌ها

اعلام تنها کانال‌های رسمی سپاه پاسداران در پیام‌رسان‌ها
روابط عمومی سپاه پاسداران تنها کانال‌های رسمی این نهاد در پیام رسان های ایتا، بله، روبیکا، سروش و تلگرام را اعلام و تاکید کرد: سایر کانال ها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمی باشد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: تنها کانال رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام رسان های ایتا، بله ، روبیکا، سروش، تلگرام به نشانی زیر می باشد، سایر کانال ها با عنوان سپاه و عناوین مرتبط قابل استناد نمی باشد و مطالب منتشره در آنها فاقد اعتبار بوده و مورد تایید نمی باشد.

ایتا:

eitaa.com/sepahnews

بله:

ble.ir/sepahnews

روبیکا:

rubika.ir/sepahnews

سروش:

splus.ir/sepahnews

تلگرام:

t.me/sepahnewsir403

توییتر:

x.com/Sadeq3_ir

 

