جنگ ۱۲ روزه تهاجم جهانی علیه ایران بود
در دیدار دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و محمد ابراهیم الدیلمی، سفیر یمن در تهران بر تقویت همکاریهای استراتژیک و وحدت امت اسلام در برابر دشمنان مشترک تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، در این دیدار محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه با تجلیل از مقاومت قهرمانانه ملت یمن به رهبری انصارالله، آن را حماسهای بینظیر در تاریخ مقاومت توصیف کرد.
وی به نقش محوری جنبش انصارالله به عنوان ستون فقرات محور مقاومت در منطقه اشاره کرد و افزود: پایداری و استقامت برادران یمنی ما در برابر ائتلاف متجاوز به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی، برگ زرینی در تاریخ مبارزات امت اسلام است.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی آمادگی کامل این حزب را برای امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با انصارالله یمن اعلام کرد و گفت: این تفاهمنامه میتواند زمینهساز تقویت همکاریهای استراتژیک در حوزههای سیاسی، فرهنگی و رسانهای بین دو طرف باشد.
سفیر یمن: پیروزی ایران در دفاع برابر تجاوز ۱۲ روزه، پیروزی تمام امت اسلام بود
در ادامه، محمد ابراهیم الدیلمی، سفیر یمن در تهران، با تقدیر از مقاومت جمهوری اسلامی ایران، پیروزی اخیر ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را تبریک گفت و تصریح کرد: این پیروزی، اگرچه با شهدای گرانقدری همراه بود، اما پیروزی بزرگی برای تمام امت اسلام بود و انگیزه مومنان را بیدار کرد.
وی با اشاره به نقش رهبری حکیمانه حضرت آیتالله خامنهای، خاطرنشان کرد: برادران ایرانی باید بدانند که آنها از تمام جهان اسلام دفاع میکنند و شکست یا پیروزی آنها برابر با شکست یا پیروزی تمام اسلام است.
سفیر یمن همچنین با انتقاد از سکوت سازمانهای بینالمللی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: تنها راه نجات، وحدت و تقویت قدرت نظامی و امنیتی است. همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: «و انزلنا الحدید»؛ ما قرآن را برای هدایت و حدید را برای مقابله با دشمنان نازل کردیم.»
وی همچنین از توسعه روابط آموزشی و فرهنگی با حزب مؤتلفه اسلامی استقبال و خاطرنشان کرد: حزب مؤتلفه سرشار از نخبگان فرهیخته است و ما از همکاری با این حزب استقبال میکنیم.
الدیلمی با اشاره به حمایت یمن از ایران در خلال تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی گفت: جمهوری یمن حمایت نظامی خود را از ایران اعلام کرد، زیرا به خوبی میدانیم که جمهوری اسلامی ایران چه خدمات بزرگی به اسلام و کشورهای عربی و اسلامی ارائه داده است. مردم ایران مردم بزرگی هستند و تنها بخش کوچکی از جامعه نخبگان سیاسی باید دقت نمایند. شایسته ایران است که پیام قدرت و پیروزی خود را نشان بدهد و از ارسال پیام دوگانه و پیام ضعف برخی از جامعه نخبه سیاسی پرهیز شود. بزرگترین کسی که به پیروزی ایران واقف است خود اسراییل و خود آمریکا هستند.
سفیر یمن در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات گسترده یمن در حمایت از مردم مظلوم غزه اشاره کرد و گفت: ما هر هفته تظاهرات میلیونی در یمن برگزار میکنیم و در پارلمان و هیئت وزیران، تحریم کلیه کالاهای مرتبط با رژیم صهیونیستی و حامیان اروپایی آن به تصویب رسیده است.
وی از تشکیل نیروی بسیج یک میلیونی در یمن خبر داد و افزود: این نیرو علاوه بر ارتش و گروههای جهادی است و امیدواریم این تجربه برای کشورهای عربی که همچنان در خواب به سر میبرند، تکرار شود.
سفیر یمن با تأکید بر وحدت میدانهای مقاومت، خاطرنشان کرد: ما از همان روزهای اول، وحدت میدانها را سرلوحه کار خود قرار دادهایم و معتقدیم که عراق، یمن، لبنان، فلسطین و ایران همه میدانهای واحدی هستند که باید با اضافه شدن میدانهای جدید، تقویت شوند.
در پایان، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند «یمن شجاع، درختی استوار در برابر طوفانهای سهمگین استکبار جهانی است»، بر ضرورت همبستگی و وحدت امت اسلام برای مقابله با توطئههای دشمن تأکید کرد.