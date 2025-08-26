اعلام جرم علیه یک فعال فضای مجازی

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: از روز گذشته انتشار یک قطعه از برنامه‌ای که در بستر فضای مجازی پخش می‌شود انتقاد‌های بسیاری را به همراه داشت.

انتشار این برنامه در بستر فضای مجازی که با صحبت‌های خلاف عفت عمومی مجری برنامه در مورد فردوسی از مفاخر ادبیات و شعر ایران همراه بود، اعلام جرم دادستانی تهران علیه وی را به همراه داشته است.

با تشکیل پرونده برای این فعال فضای مجازی دادستانی تهران تحقیقات بر روی پرونده را آغاز کرد.

