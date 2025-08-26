به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه۴ شهریور ۱۴۰۴ ) در نطق پیش از دستور خود، با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی و عموم شهدای خدمتگزار ملت در دولت، گفت: تقدیر چندباره‌ رهبر حکیم انقلاب از کمال اتحاد و همدلی میان قوا و تاکید ایشان بر حفظ اتحاد مقدس موجود در کشور مهر تایید دیگری بر همکاری نزدیک مجلس دوازدهم و دولت برای رفع مشکلات کشور بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که حفظ و تقویت اتحاد میان دولت و ملت و اتحاد میان مسئولین نظام توصیه‌ قطعی و صریح ایشان به همه‌ ماست، خاطر نشان کرد:هر یک از ما، اگر منافع ایران عزیزتر از جان و منافع اسلام و انقلاب را بر منافع شخصی و جناحی خود ترجیح می‌دهیم، باید پشتیبان دولت باشیم و از صمیم قلب، موفقیت آن را موفقیت خود بدانیم.

وی ادامه داد: قدردان تلاش‌های رئیس‌جمهور پرکار و پیگیر جناب آقای دکتر پزشکیان هستیم و از تمام ظرفیت‌های نهادی و اجتماعی مجلس برای کمک به دولت جهت حل مشکلات مردم و عمل به وظایف خطیر خود استفاده خواهیم کرد.



قالیباف با اشاره به شرایط کشور بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیان کرد: بر همگان روشن است که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و دفاع مقدس هسته‌ سخت ۹۰میلیونی و شکست دشمن در رسیدن به اهداف خود، تأثیرات زیادی بر شرایط کشور در ابعاد مختلف گذاشته و درک دقیق این شرایط و اقدامات درست و به هنگام وظیفه‌ هر ایرانی است که البته تکلیف ما مسئولان بسیار سنگین تر از دیگران است.

وی ادامه داد:نخست اینکه مردم ایران با پشتیبانی همه جانبه‌ خود از نیروهای نظامی و مسئولین سیاسی کشور بزرگ ترین ضربه را به طراحی دشمن زدند و نقشه‌ دشمن برای تجزیه‌ ایران بزرگ را نقش بر آب کردند. مردم با تصمیم تاریخی‌شان، وظیفه‌ خود را به انجام رساندند و اکنون نوبت ما مسئولان است تا به وظیفه‌ خود در قبال این مردم نجیب عمل کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: نمایندگان مجلس که در حوزه های انتخابیه از نزدیک با موکلین خود در تماس هستند، مشکلات مردم را لمس می کنند، گرانی برخی کالاهای ضروری، قطعی برق و کمبود آب، عرصه را بر زندگی مردم تنگ کرده و دشمن نیز در صدد است که از این مشکلات سوءاستفاده کند و ناکامی‌اش را در رسیدن به اهداف شوم خود جبران کند.

وی خاطر نشان کرد:اکنون بر دولت تکلیف ملی است که با جدیت برنامه های موجود برای حل این مشکلات را به تصمیم نهایی برساند و با تشریح آنها برای مردم نشان دهد که برنامه‌ دقیق و عملی دولت برای حل این مشکلات چیست و در چه برنامه‌ زمانبندی شده ای این مسائل حل می شوند.

قالیباف افزود:مردم باید اطمینان داشته باشند ما مسئولان برای حل مشکلات آنها برنامه‌ مشخصی داریم و با جدیت به دنبال اجرایی کردن آنها هستیم. هنگامی که مردم تصویر دقیقی از آینده داشته باشند، با انگیزه‌ بیشتری در همراهی با مسئولان برای اجرایی شدن حل مشکلات کمک خواهند کرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ هفتم پیشرفت به عنوان نقشه‌ راه اجرایی کشور در این زمینه، مسیرها را روشن کرده و مجوزهای لازم را به دولت داده است، با اطمینان خاطر دادن به مردم،اینجانب به عنوان کسی که از بحث های کارشناسی و برنامه های موجود، مطلع و شاهد تلاش های دولت محترم هستم به مردم شریف ایران عرض می کنم، گرچه نقدهای بعضاً جدی به برخی عملکردها در دستگاه های اجرایی وجود دارد، اما باید بدانید برای مسائل اصلی موجود مانند ناترازی انرژی و مشکلات معیشتی برنامه های عملیاتی وجود دارد که با تکیه بر آن می توان در زمانی کوتاه و به صورتی محسوس بسیاری از مشکلات را به حداقل رساند.

قالیباف افزود: در این زمینه بحث های کارشناسی زیادی در دولت صورت گرفته و بسیاری از آنها آماده‌ اجرایی شدن است و قوه‌ مجریه با جدیت درتلاش است تا زمینه‌ اجرایی شدن آنهارا فراهم کند. اینجانب امید فراوانی دارم که دولت محترم هر چه زودتر اجرای این برنامه ها را همراه با تشریح آن برای عموم مردم آغاز کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:یکی از این برنامه ها اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک است که می‌تواند با ثابت نگاه داشتن مبلغی که شهروندان برای خرید کالاهای ضروری می‌پردازند و پرداخت مابه‌التفاوت ‌آن با قیمت های بازار توسط دولت، آرامش معیشتی برای جامعه ایجاد کند تا مردم فارغ از هر شرایط اقتصادی و سیاسی اطمینان داشته باشند در طول هر سال کالاهای ضروری خود را با قیمتی ثابت خریداری می کنند.

وی ادامه داد: البته ملت عزیز ما شاهد هستند مجلس در جلسات نظارتی خود در کمیسیون ها و سه شنبه های نظارتی، به وظایف نظارتی اش عمل می کند. مجلس دوازدهم از روز آغازین فعالیتش، تاکید داشته وظیفه‌ نظارتی خود را با رعایت وحدت و انسجام در جهت کمک به دولت در حل مشکلات مردم بدون رودربایستی انجام دهد و این رهنمود زعیم عالیقدر انقلاب را باور دارد که کمک به دولت، کمک به نظام و مردم ایران است. تردیدی وجود ندارد مهم ترین عامل شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه، انسجام ملی مردم ایران در برابر دشمن بود و مهم ترین عامل بازدارندگی دشمن نیز همین وحدت کلمه است و هر صدایی که باعث برداشت وجود اختلاف درون هسته‌ سخت ۹۰ میلیونی شود، لطمه به این انسجام و خلاف وظیفه‌ ملی و توصیه های رهبر انقلاب محسوب می شود.

رئیس مجلس گفت: هم کسانی که حرف از عدم کفایت رئیس جمهور می زنند و هم آنها که با بیانیه های کذایی به این وحدت کلمه لطمه می زنند، در زمین دشمن بازی می کنند. البته بی تردید بیانیه ای که با عنوان یک مجموعه صادر می شود از حیث ضربه زدن بر انسجام ملی قابل مقایسه با اظهار نظر افراد نیست.

وی ادامه داد:در همین راستا از همه‌ فعالان سیاسی، نخبگان علمی، جریان های اجتماعی و عناصر رسانه ای می خواهم با مسئولیت پذیری نسبت به موضع گیری در مقابل اقدامات وحدت شکن جریان های نزدیک به خود، بدون گروه گرایی، سهل انگاری نکنند و از همه‌ افرادی که تاکنون به این وظیفه‌ ملی عمل کرده اند تشکر می کنم. البته شایان توجه است صاحبان این قبیل فکرها تأثیرگذاری اندکی بر اذهان عمومی دارند و مردم ایران نسبت به این حرف های اختلاف افکنانه، بی توجه هستند و دشمنان ایران را مجدداً ناامید خواهند کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در شرایط جدید تقویت بنیه های دفاعی ایران از اولویت و فوریت فراوانی برخوردار است،به عنوان یکی از افرادی که از زحمات نیروهای مسلح مطلع هستم به استحضار مردم ایران می رسانم تقویت بنیه‌ دفاعی کشور با سرعت و جدیت درحال پیگیری است و با تجربه‌ گران‌قیمتی که از این جنگ ۱۲ روزه به دست آمد، بسیاری از نقاط ضعف شناسایی و برطرف شده‌اند و با تقویت نقاط قوت موجود نیروهای نظامی ما آماده‌ پاسخی قوی تر از گذشته به هر گونه حمله‌ احتمالی به ایران عزیز هستند، به گونه ای که اگر دشمن بار دیگر دچار خطای محاسباتی نشود، تصمیمی برای حمله به ایران نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد:البته نیروهای مسلح ما برای اینکه اجازه‌ خطای محاسباتی به دشمن ندهند برنامه ریزی های مناسبی کرده اند که یکی از آن ها رزمایش موشکی اقتدار پایدار بود که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و پیام روشنی به دشمن داد که در جنگ احتمالی بعدی خویشتنداری پایان خواهد یافت و فضا و مکان های جدیدی برای پاسخ متقابل در دستور قرار خواهد گرفت که در صورت دست درازی دشمن، شاهد گسترش جنگ به مناطق جدید و عرصه های دیگر اقتصادی و سیاسی خواهیم بود.

انتهای پیام/