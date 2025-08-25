خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش «بقائی» به استناد ترامپ به صحبت‌های « علی مطهری »درباره برنامه هسته‌ای ایران

واکنش «بقائی» به استناد ترامپ به صحبت‌های « علی مطهری »درباره برنامه هسته‌ای ایران
کد خبر : 1677999
لینک کوتاه کپی شد.

​سخنگوی وزارت خارجه ایران به استناد ترامپ به صحبت‌های علی مطهری درباره برنامه هسته‌ای ایران واکنش نشان داد .

 به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به درج صحبت‌های ۳ سال قبل آقای علی مطهری  از سوی ترامپ در شبکه سوشال تروث (با هدف زیر سوال‌بردن ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران)، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دونالد جان ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در تقلای بی‌وقفه خود برای توجیه حمله غیرقانونی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، آگاهانه شهادت مدیر ارشد اطلاعاتی خود نزد کنگره آمریکا در ماه مارس ۲۰۲۵ مبنی بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست را نادیده می‌گیرد و در عوض به تحلیل شخصی یک شهروند ایرانی در سال ۲۰۲۲ استناد می‌کند.

وی افزود: این امر اثبات‌کننده ماهیت سیاسی و نه واقعی ادعاهای وی می‌باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور