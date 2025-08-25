واکنش «بقائی» به استناد ترامپ به صحبتهای « علی مطهری »درباره برنامه هستهای ایران
سخنگوی وزارت خارجه ایران به استناد ترامپ به صحبتهای علی مطهری درباره برنامه هستهای ایران واکنش نشان داد .
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به درج صحبتهای ۳ سال قبل آقای علی مطهری از سوی ترامپ در شبکه سوشال تروث (با هدف زیر سوالبردن ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران)، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:«دونالد جان ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در تقلای بیوقفه خود برای توجیه حمله غیرقانونی آمریکا به تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران، آگاهانه شهادت مدیر ارشد اطلاعاتی خود نزد کنگره آمریکا در ماه مارس ۲۰۲۵ مبنی بر اینکه ایران به دنبال ساخت سلاح هستهای نیست را نادیده میگیرد و در عوض به تحلیل شخصی یک شهروند ایرانی در سال ۲۰۲۲ استناد میکند.
وی افزود: این امر اثباتکننده ماهیت سیاسی و نه واقعی ادعاهای وی میباشد.