به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در جریان سفر نیم‌روزه خود به استان البرز و بازدید از پروژه بزرگراه شمالی کرج، این طرح را یکی از پروژه‌های ملی مهم و کم‌نظیر کشور توصیف کرد و از تلاش‌های گسترده مهندسان، کارگران و مدیران این پروژه قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهداف این سفر گفت: صبح امروز به همراه رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت، ابتدا با حضور در مرقد امام خمینی (ره)، به مقام شامخ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای انقلاب ادای احترام کردیم. سپس برای بازدید از پروژه‌های مهم استان البرز وارد کرج شدیم. بزرگراه شمالی کرج، پروژه‌ای ملی، فنی و کلیدی است که نقش مؤثری در کاهش ترافیک محور تهران-قزوین و روان‌سازی تردد در این منطقه ایفا می‌کند.

انصاری در ادامه با تأکید بر دستاوردهای ملی در شرایط سخت اقتصادی افزود: در شرایطی که دشمنان گمان می‌کنند می‌توانند با تحریم ملت ایران را به زانو درآورند، پروژه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که ایرانیان، با تکیه بر توان داخلی، موفق به انجام کارهایی می‌شوند که حتی در شرایط عادی نیز دشوار است. اجرای این پروژه با دستان پرتوان مهندسان، کارگران و متخصصان ایرانی صورت گرفته و مایه افتخار ملی است.

وی ضمن تشکر از صبوری مردم کرج در طول اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: بدون همراهی مردم، تحقق چنین پروژه‌هایی ممکن نبود. اطمینان دارم که نتیجه این تلاش‌ها رضایت عمومی و دعای خیر مردم را به همراه خواهد داشت.

انصاری در پایان ابراز امیدواری کرد که با اتحاد، همدلی و اتکای بیشتر به ظرفیت‌های داخلی، مسیر توسعه، پیشرفت و رفع مشکلات با قدرت ادامه یابد.

