گفتوگوی سنایی و سفیر چین درباره نشست آتی سازمان شانگهای
مشاور سیاسی رئیسجمهوری با سفیر چین در ایران درباره بخشهای مختلف روابط دو کشور، از جمله نشست آتی سازمان شانگهای در چین گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی سنایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «صبح امروز میزبان آقای زونگ پیوو سفیر چین در تهران بودم. در زمینه بخشهای مختلف روابط دو کشور و از جمله نشست آتی سازمان شانگهای در چین گفتگو کردیم. دو طرف باور دارند این روابط در ابعاد دوجانبه، منطقهای و جهانی حائز اهمیت است.
درمورد معطلی برخی هموطنان متقاضی روادید نزد سفارتشان پرسیدم. آقای سفیر این را یک اتفاق نادر و دلایل آن را انباشت درخواستهای تعطیلی دوره دفاع ۱۲ روزه و انتقال آن به مردادماه و همزمانی با فصل بازگشت دانشجویان مشغول به تحصیل در چین میدانست. گفتند تصویر مربوط به قبل و اکنون روال صدور ویزا عادی است. تشکر بابت صدور فوری بیانیه سفارت و ارائه توضیحات.»