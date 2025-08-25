درمورد معطلی برخی هموطنان متقاضی روادید نزد سفارتشان پرسیدم. آقای سفیر این را یک اتفاق نادر و دلایل آن را انباشت درخواست‌های تعطیلی دوره دفاع ۱۲ روزه و انتقال آن به مردادماه و همزمانی با فصل بازگشت دانشجویان مشغول به‌ تحصیل در چین می‌دانست. گفتند تصویر مربوط به قبل و اکنون روال صدور ویزا عادی است. تشکر بابت صدور فوری بیانیه سفارت و ارائه توضیحات.»