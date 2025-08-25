خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه ترکیه

گفت‌وگوی عراقچی با وزیر امور خارجه ترکیه
کد خبر : 1677918
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حاشیه نشست فوق‌العاده جده رایزنی کرد.

به گزارش ایلنا،‌  سید عباس عراقچی و هاکان فیدان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حاشیه نشست فوق‌العاده جده رایزنی کرد.

در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و ریاست فعال این کشور بر سازمان همکاری اسلامی، خواستار تقویت ظرفیت‌های مشترک جهان اسلام برای مقابله با پروژه‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان فلسطین شد.

در ادامه، آخرین روند همکاری‌های دوجانبه میان تهران و آنکارا مورد بررسی قرار گرفت و دو وزیر بر روابط راهبردی و مستمر دو کشور، بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی نظیر تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، امنیت مرزی و تبادلات منطقه‌ای تاکید کردند.

همچنین دو طرف بر اهمیت برگزاری هرچه سریع‌تر شورای عالی روابط ایران و ترکیه به‌عنوان گامی عملی در تعمیق روابط دو کشور تأکید کردند.

در پایان، وزرای خارجه ایران و ترکیه بر تداوم رایزنی‌ها، هماهنگی‌های دوجانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب احترام متقابل، حسن هم‌جواری و منافع مشترک تأکید کردند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور