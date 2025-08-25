به گزارش ایلنا،‌ سید عباس عراقچی و هاکان فیدان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در حاشیه نشست فوق‌العاده جده رایزنی کرد.

در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و ریاست فعال این کشور بر سازمان همکاری اسلامی، خواستار تقویت ظرفیت‌های مشترک جهان اسلام برای مقابله با پروژه‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان فلسطین شد.

در ادامه، آخرین روند همکاری‌های دوجانبه میان تهران و آنکارا مورد بررسی قرار گرفت و دو وزیر بر روابط راهبردی و مستمر دو کشور، بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی نظیر تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، امنیت مرزی و تبادلات منطقه‌ای تاکید کردند.

همچنین دو طرف بر اهمیت برگزاری هرچه سریع‌تر شورای عالی روابط ایران و ترکیه به‌عنوان گامی عملی در تعمیق روابط دو کشور تأکید کردند.

در پایان، وزرای خارجه ایران و ترکیه بر تداوم رایزنی‌ها، هماهنگی‌های دوجانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب احترام متقابل، حسن هم‌جواری و منافع مشترک تأکید کردند.

انتهای پیام/