به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی روز دوشنبه در آیین افتتاح طرح‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان سمنان در فرهنگسرای زاوقان این شهر، به مناسبت هفته دولت افزود: سمنان ۶ درصد وسعت کشور را دارد و همجواری با هشت استان کشور، بالا بودن نرخ سواد و پایین بودن نرخ بیکاری، ظرفیت ارزشمند برای سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین با اشاره به پیروزی در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: وحدت و همبستگی ملی یکی از دستاوردهای جنگ تحمیلی اخیر و یکی از مؤلفه‌های پیروزی بود.

وزیر کشور از فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در سمنان دعوت کرد.

وزیر کشور همچنین در آیین افتتاح طرح‌های نهضت ملی مسکن با اشاره به موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی سمنان، گفت: از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این استان در زمینه‌های مختلف گردشگری و اقتصادی دعوت می‌شود.

اسکندر مومنی با گرامیداشت یاد شهدا و تبریک هفته دولت افزود: سمنان می‌تواند در رفع ناترازی انرژی نقش‌آفرین باشد و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌شود در زمینه توسعه انرژی تجدیدپذیر در این استان سرمایه‌گذاری کنند.

وزیر کشور با اشاره به افتتاح نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۴ مگاوات به مناسبت هفته دولت، گفت: سمنان می‌تواند به قطب انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شود.

وزیر کشور بیان کرد: افتتاح طرح‌ها، شیرین و خستگی را از تن مدیران می‌زداید، اما افتتاح مسکن حلاوت دیگری دارد.

مومنی بیان کرد: ۲هزار و ۶۰۰ خانوار استان سمنان در هفته دولت صاحب مسکن می‌شوند و این اقدام ارزشمند است.

در سفر وزیر کشور همچنین بزرگراه سرخه-سمنان به طول ۱۲ کیلومتر با اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

