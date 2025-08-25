فردی که نامه منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه را جعل کرده بود به ۱۲ سال حبس محکوم شد
به گزارش ایلنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری تهران امروز دوشنبه (۳ شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: در یک پرونده کلاهبرداری شبکهای، کلاهبرداران اقدام به جعل اسناد و اوراق و نامههای منتسب به مسئولان عالی کشور میکردند.
وی بیان کرد: در یک مورد بعد از اینکه تلاش متهمان برای اعمال ماده ۴۷۷ به نتیجه نرسید از زندانی پرونده مبلغ ۷۰ میلیارد تومان برای اعمال نفوذ اخذ کرده بودند که با پیگیریهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: متهمان پرونده به حبسهای طولانی مدت محکوم شدند و اسامی آنها منتشر شد.