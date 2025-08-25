به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور در بدو ورود خود به استان سمنان در شهرستان سرخه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ضمن افتتاح پروژه‌ها، یکی از اولویت‌های دولت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد است که وزارت کشور به طور مستمر پیگیر این موضوعات است.

وی افزود: امروز هم به مناسبت هفته دولت در استان سمنان در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهد شد که شامل حدود ۱۲ کیلومتر بزرگراه سرخه-سمنان، افتتاح نیروگاه خورشیدی، افتتاح حدود ۲ هزار خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن و افتتاح طرح‌های دهیاری‌ها و شهرداری‌ها به ارزش ۷۰ هزار میلیارد ریال است.

وزیر کشور بیان داشت: استان سمنان با دارا بودن ۶ درصد از خاک کشور، همجوار بودن با ۶ استان دیگر و نرخ با سوادی حدود ۹۸ درصد، استان مستعدی برای سرمایه‌گذاری است. این استان با جذب ۴ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. خود مسئولان و سرمایه‌گذاران می‌توانند دست به دست هم دهند تا استان سمنان به قطب تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود.

مومنی تأکید کرد: گام نخست تفویض اختیار به استانداران واگذار شد که در توسعه و پیشرفت طرح‌ها نقش مهمی داشت.

انتهای پیام/