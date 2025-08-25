وزیر کشور:
استان سمنان میتواند قطب تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور باشد
وزیر کشور گفت: سمنان با توجه به ظرفیتهایی که دارد میتواند قطب انرژی تجدیدپذیر در کشور باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، اسکندر مومنی وزیر کشور در بدو ورود خود به استان سمنان در شهرستان سرخه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ضمن افتتاح پروژهها، یکی از اولویتهای دولت، تکمیل پروژههای نیمهتمام و راهاندازی واحدهای تولیدی راکد است که وزارت کشور به طور مستمر پیگیر این موضوعات است.
وی افزود: امروز هم به مناسبت هفته دولت در استان سمنان در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح خواهد شد که شامل حدود ۱۲ کیلومتر بزرگراه سرخه-سمنان، افتتاح نیروگاه خورشیدی، افتتاح حدود ۲ هزار خانه در قالب طرح نهضت ملی مسکن و افتتاح طرحهای دهیاریها و شهرداریها به ارزش ۷۰ هزار میلیارد ریال است.
وزیر کشور بیان داشت: استان سمنان با دارا بودن ۶ درصد از خاک کشور، همجوار بودن با ۶ استان دیگر و نرخ با سوادی حدود ۹۸ درصد، استان مستعدی برای سرمایهگذاری است. این استان با جذب ۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری، عملکرد خوبی در این زمینه داشته است. خود مسئولان و سرمایهگذاران میتوانند دست به دست هم دهند تا استان سمنان به قطب تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور تبدیل شود.
مومنی تأکید کرد: گام نخست تفویض اختیار به استانداران واگذار شد که در توسعه و پیشرفت طرحها نقش مهمی داشت.