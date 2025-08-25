ستاد کل نیروهای مسلح:
اختلاف افکنی و چندصدایی بازی در زمین صهیونیستها و آمریکا است
ستادکل نیروهای مسلح در پیامی هفته دولت را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا،ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با تبریک هفته دولت، از تلاش های جهادی دولتمردان به ویژه رئیس جمهور پرکار، پرتلاش و پیگیر در خدمت صادقانه به هموطنان قدردانی کرد و بیش از گذشته دولت محترم را در پیشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامی یاری خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، در پیام ستاد کل نیروهای مسلح آمده است: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تشکر و قدردانی از عنایت و لطف رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی به فرزندان مجاهد خود در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام می دارد با تبعیت از فرامین، تدابیر و رهنمودهای معظم له با ارتقا قدرت و توسعه توان دفاعی، همه توان و تلاش خود را در دفاع از منافع ملت و ایران عزیز و تمامیت ارضی کشور و کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار خواهد گرفت. در طول عمر با برکت انقلاب اسلامی اقتدار و بالندگی کشور در عرصه های مختلف سازندگی، آبادانی، پیشرفت علمی به واسطه اتحاد، همبستگی و پیوند عمیق ملت با مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی به ثمر نشسته است.
در سال های پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی بصیرت، همدلی و همراهی امت با مسئولان کشور و نیروهای مسلح دشمنان این سرزمین مقدس را ناامید کرده و نقشه های شوم آنان را به یاس و شکست تبدیل کرده است.
نظام سلطه با تصویرسازی دروغین و تحریف واقعیت ها همچنان تلاش می کند تا اتحاد مقدس ملت با مسئولان و انسجام ملی را با اختلاف افکنی خدشه دار نماید غافل از اینکه ملت بصیر، دشمن شناس و نستوه ایران عزیز با پیروی از رهبر حکیم، فرزانه، شجاع و دلسوز خود به حمایت از مسئولان خدوم و فرزندان مجاهد خود در نیروهای مسلح برخلاف هدف گذاری و جهت گیری دشمنان در برابر توطئه ها و خباثت های دشمن متحدتر و منسجم تر می شوند.
سران آمریکا و نخست وزیر نادان رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی پس از تحمل شکست نظامی در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی در صدد برآمده اند با هدف اختلاف و دوقطبی سازی در داخل ایران برای جبران شکست خود در صفوف متحد مردم، قوای سه گانه و نیروهای مسلح رخنه ایجاد کنند در حالی که ملت همیشه بیدار در بزنگاه های تاریخی مقاومت و هوشیاری خود را به اثبات رسانیده اند، از این رو هر گونه اختلاف افکنی و چندصدایی از هر جریان یا تریبونی که به انسجام ملی خدشه وارد کند بی تردید بازی در زمین صهیونیست ها و آمریکا می باشد.
نیروهای مسلح ضمن تشکر از انسجام و حمایت های بی نظیر مردم شریف ایران اسلامی، دولت خدمتگزار و قوای سه گانه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اطمینان می دهند با تقویت اتحاد مقدس، همدلی، هماهنگی و هم افزایی با مردم عزیز و مسئولان کشور به ویژه رئیس جمهور محترم با هرگونه ماجراجویی و تهدید دشمنان ملت، کشور و انقلاب اسلامی با قاطعیت و کوبنده تر از قبل برخورد نموده و دشمنان ایران و ایرانیان را برای همیشه از کرده خود پشیمان نمایند.