مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسایی:

به آقای پزشکیان گفتم با انتخاب ‎مدیران کارآمد و سالم از همه مشکلات عبور کنید

یک نماینده مجلس گفت: در دیدار با آقای پزشکیان تأکید کردم با انتخاب ‎مدیران کارآمد و سالم از همه مشکلات عبور می‌کنید.

به گزارش ایلنا، حمیدرسایی  در حساب شخصی  خود در شبکه ایکس نوشت:

هفته دولت بر دولتمردان بویژه رئیس جمهور محترم مبارک باشد. امیدوارم از فرصت مسئولیت که با حمایت رهبر انقلاب همراه است، بهترین بهره را برای حل مشکلات مردم و عزّت ایران اسلامی ببرند. 

بدون تعارف، کلماتی مثل نمی‌شود، نمی‌توانیم، ممکن نیست و... شایسته مسئول تراز جمهوری اسلامی ایران نیست. یکبار در دیدار خصوصی به آقای پزشکیان که از مشکلات کشور گلایه داشت و همین واژه‌ها را بکار می‌برد، تأکید کردم با انتخاب ‎مدیران کارآمد و سالم از همه مشکلات عبور می‌کنید. می‌شود، می‌توانیم...

 

