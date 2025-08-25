جلال رشیدی کوچی فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایجاد دوقطبی در برخی تریبون ها و همچنین در برنامه های صدا و سیما علیرغم تاکید بر حفظ و انسجام ملی گفت: به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائلی که رژیم صهیونیستی را به حمله به ایران تشویق کرد و این اشتباه محاسباتی را در ذهن آن‌ها به وجود آورد که این جسارت را به خودشان بدهند همین دوقطبی‌هایی بود که در سال‌های اخیر بین مسئولین و مردم رواج یافته بود و این‌عدم اتحادی است که گاهی به چشم می‌آید.

وی ادامه داد: این موضوع دلایل متعددی دارد که یکی از عمده‌ترین دلایل آن همین جریانات سیاسی هستند که در کشور به جای اینکه به دنبال رفاه و معیشت مردم باشند، به تسویه‌حساب‌های سیاسی مشغول شدند و در فضای مجازی و پشت تریبون‌ها به یکدیگر حمله می‌کنند. برخی از نمادهای آن را‌ هم می‌توانیم در نهادها و ارگان‌های رسمی دنبال کنیم.

این فعال سیاسی تصریح کرد: این وضعیت باعث شد رژیم صهیونیستی به این نتیجه برسد که بین مردم و حاکمیت اختلافات عمیقی وجود دارد و به همین دلیل عملیات‌هایی را برنامه‌ریزی کردند که محور اصلی این عملیات برای پیروزی، بر شورش‌های خیابانی در ایران متمرکز بود. خوشبختانه ملت ایران نشان دادند که این محاسبات کاملاً اشتباه بوده و در بزنگاه‌ها، حفاظت از میهن را با هیچ چیز دیگری عوض نمی‌کنند.

رشیدی کوچی گفت: ما هم در همان زمان اشاره کردیم که این اتحادی که شکل گرفت، باعث شکست دشمن صهیونیستی شد و این اتحاد باید ادامه یابد. من بارها در همان شرایط و بعد از جنگ هم این مطلب را هم در توییتر و هم در مصاحبه‌هایم اشاره کردم که آن چیزی که باعث پیروزی ملت ایران شد این اتحاد بود چراکه صهیونیست‌ها آمده بودند که نه تنها حکومت را بلکه ایران را تجزیه کنند اما این اتحاد مانع شد و مسئولان باید این اتحاد را حفظ کنند.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین دستاورد جنگ برای ما اتحاد بود ادامه داد: متأسفانه پس از آنکه برخی افراد احساس کردند شرایط به حالت عادی برگشته و آب‌ها از آسیاب افتاده است، کسانی که سکوت کرده بودند و جرئت اظهارنظر نداشتند و در این ده الی دوازده روز ما کلامی از آن‌ها حتی در فضای مجازی هم ندیده بودیم، آمدند بیرون و دوباره به افراد تهمت زدند و به حملات خود را ادامه دادند و کار تا جایی پیش رفت که حتی در مجلس بحث استیضاح یا عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مطرح شد. این در حالی است که برخی از آن‌ها در روزهای بحرانی سکوت کرده بودند.

این نماینده سابق مجلس گفت: از سوی دیگر دیدیم که اعوان و انصار آن‌ها در فضای مجازی بدون هیچ ملاحظه‌ای هر آنچه که بر سرزبانشان می‌آمد گفتند و بزرگتران‌شان هم در صدا و سیما دعوت شدند و شروع به تفرقه افکنی کردند اما کار به جایی رسید که مقام معظم رهبری برای چندمین بار روز گذشته به‌طور علنی از دولت و شخص آقای پزشکیان حمایت و بر اهمیت اتحاد و همبستگی ملی تأکید کردند.

رشیدی کوچی با اشاره به احتمال حمله مجدد اسرائیل به ایران گفت: با توجه به اخبار و اطلاعاتی که وجود دارد به‌نظر می‌رسد که رژیم صهیونیستی مجدداً فکرهای شومی در ذهن دارد که ان‌شاءالله این بار هم در صورت بروز خطای محاسباتی با پاسخ سنگین ایران مواجه خواهد شد اما می‌بینیم که متأسفانه در فضای داخلی کشور، علیرغم تأکیدات مکرر مسئولین و مقام معظم رهبری، برخی افراد همچنان بر دوقطبی‌سازی اصرار دارند. گویا مرغ این‌ها یک پا دارد و به نظر می‌رسد که این افراد بقای سیاسی خود را تنها در دوقطبی‌سازی می‌بینند و این وضعیت به‌نوعی برای زندگی و فعالیت‌های آن‌ها تعریف شده است البته اشتباه می‌کنند.

وی ادامه داد: ملت ایران شاید این روزها هم خسته باشند، اما به خاطر نام ایران ایستادگی می‌کنند اما واقعاً اگر روزی ملت خسته شوند در آن زمان، دیگر کسی کاری به اصلاح‌طلب و اصول‌گرا ندارد. باید توجه داشت که این موضوعاتی که مطرح کردم و این انتقادات شامل اصلاح‌طلبان هم می‌شود و نمی‌توان تنها به اصول‌گرایان اشاره کرد. بیانیه‌ای که جبهه اصلاحات در این شرایط صادر کرد، جز ضربه به اتحاد ملی نتیجه‌ای ندارد.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: همانطور که جبهه پایداری رفتار می‌کند. در واقع کلا تندروها در هر دو سمت، متأسفانه به جای اتحاد و ایستادگی بر سر نام ایران، به اسم ایران دارند ایران را نابود می‌کنند. در تریبون‌های نماز جمعه هم این موضوعات را دیده‌ایم در صدا و سیما هم که به وفور شاهد این نوع رفتارها هستیم.

رشیدی کوچی گفت: متأسفانه، کارشناسان صدا و سیما به‌طور علنی و رسمی به اظهاراتی می‌پردازند که نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه بر تنش‌ها می‌افزاید. امیدواریم که تحولی در صدا و سیما اتفاق بیفتد تا بتوانیم شاهد رویکردهای سازنده‌تری باشیم.

