تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور

با دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور تشکیل شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به اهمیت موضوع نفت و ضرورت صیانت از بیت‌المال، تحول در نظارت و حسابرسی و پیشگیری از تخلفات، با دستور سید احمدرضا دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه نفت متشکل از کارشناسان خبره و باسابقه در حوزه انرژی و مالی، در کنار حسابرسان کل به‌صورت تخصصی به حسابرسی عملکرد در حوزه نفت خواهند پرداخت.

این اقدام با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و کارآمدسازی فرآیندهای مرتبط با منابع و مصارف نفتی اتخاذ شده است.

 

قیمت دیزل ژنراتور