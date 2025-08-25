تشکیل هیات حسابرسی ویژه نفت در دیوان محاسبات کشور

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به اهمیت موضوع نفت و ضرورت صیانت از بیت‌المال، تحول در نظارت و حسابرسی و پیشگیری از تخلفات، با دستور سید احمدرضا دستغیب رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه نفت متشکل از کارشناسان خبره و باسابقه در حوزه انرژی و مالی، در کنار حسابرسان کل به‌صورت تخصصی به حسابرسی عملکرد در حوزه نفت خواهند پرداخت.