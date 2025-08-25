رئیسجمهور در مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل"
اینکه پشت تریبون هر چیزی از دهانت دربیاید را بگویی، خیانت به وحدت است!
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان صبح امروز در مراسم تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام خمینی با گراامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدا گفت: مسئولان باید از همه ظرفیتها برای حل مشکلات کمک بگیرند و اختلافات جناحی نباید مانع خدمت به مردم شود
وی با بیان اینکه اگر با مردم درست برخورد نکنیم، خشم خدا را برمیانگیزیم، عنوان کرد: امروز در مرقد حضرت امام، تعهد و باور ما باید این باشد که با اعتقاد و عمل، خدمتگزار صادق مردم باشیم.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه باید از همه کسانی که توانایی و ظرفیت کمک دارند یاری گرفت، نه اینکه آنان را حذف یا کنار گذاشت، خاطرنشان کرد: هر فردی که میتواند گرهای از مشکلات را باز کند باید به میدان بیاید.
وی گفت: اختلافات جناحی، حزبی و گروهی نباید مانع رفع مشکلات مردم شود. وجود احزاب و جریانهای مختلف لازم است، اما در نهایت باید میدان عمل معیار باشد؛ هرکس بهتر خدمت کرد، همان باید پذیرفته شود.
پزشکیان با بیان اینکه اگر بتوانیم انصاف را در رفتار رعایت کنیم، در خدمت به جامعه تاثیرگذار هستیم، گفت: اینکه بروی پشت تریبون و هر چیزی از دهانت در بیاید را بگویی، تصور میکنی داری خدمت میکنی اما هر کلامی باعث شود انسجام و وحدت داخلی و میان مسلمانان را به هم بزند خیانت به وحدت و راهی است که باید رفت !
وی عنوان کرد: امروز مشکل آب داریم، بعضیها میگویند مشکلی نداریم خب شما که میدانید بیایید کمک کنید اوضاع را درست کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به بیانات روز گذشته رهبر انقلاب گفت: از رهنمودهای دیروز رهبر انقلاب با تمام وجود قدردانی میکنم. بار سنگین این مسئولیت را همچنان در دوش خودمان احساس میکنیم.
پزشکیان در واکنش به برخی انتقادات به یکی از همسایگان شمالی ایران گفت: ما با همه همسایگان خود برادریم و قوم و خویش هستیم. یک رسانه ای می گفت چه کسی گفته ما با هم برادریم؟من میگویم این ها برادران ما هستند. تنها یک مرز بین ما کشیده اند، خب بکشند. ولی همسایه ایم آنها حاکم خودشان هستند ما هم حاکم خودمان ولی ما هم برادریم.
وی افزود: امپریالیست ها و گردن کلفت ها ما را از هم جدا و تکه تکه کردند اما مسلمانان باید در مقابل دشمنان ید واحد شوند. همه باید دست به دست هم دهیم. تصور اینکه بنشینیم چه داخل کشور و چه در میان کشورهای اسلامی تفرقه ایجاد کنیم خدمت به همان اسرائیلی است که دم می زنید ما میخواهیم با آن بجنگیم. تمام تلاش آمریکا و اسرائیل، اختلافافکنی میان ماست؛ نباید با همسایگان خود بدخلقی کنیم.
رئیس جمهور افزود: باید دست به دست هم دهیم، نه اینکه تفرقه ایجاد کنیم، چه در داخل کشور و چه با کشورهای اسلامی؛ ایجاد تفرقه خدمت به همان رژیم صهیونیستی است که دم از مبارزه با آن میزنید. اگر ما وحدت داشته باشیم، نیازی به جنگیدن با رژیم صهیونیستی نیست، او جرات نمیکند به مسلمانها نگاه چپ کند. این چیزی است که به نظر من باید برایش تلاش کنیم و در عمل نشان دهیم که با تمام وجود دلمان میخواهد به مردممان خدمت کنیم، نه اینکه دنبال پست و قدرت و مقام باشیم.
پزشکیان با بیان اینکه آنچه از دستمان برمیآید، در طبقه اخلاص خواهیم گذاشت و تلاش خواهیم کرد که مشکلات موجود را تا جایی که امکانپذیر است، حل کنیم، تصریح کرد: مجدداً از مقام معظم رهبری و رهنمودهایی که دیروز داشتند، با تمام وجود قدردانی میکنم. بار سنگین این مسئولیت را همچنان بر دوش خودمان احساس میکنیم و امیدواریم با همدلی، همیاری، همفکری و وحدت و انسجام همه مشکلاتی که وجود دارد، حل کنیم. باور من این است که در این مسیر میتوانیم مشکلات را حل کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه اینگونه نیست که اگر راه را بر ما ببندند، نمیتوانیم زندگی کنیم، گفت: باید به خودمان برگردیم و تلاش کنیم با اعتماد، باور، وحدت و انسجام این راه را با عزت و سربلندی به پیش ببریم و دست از اختلافات، کینهها، طعنهها و حرفهایی که میزنیم، برداریم. آنچه گفتم جهت یادآوری بود؛ همه میدانید، اما چارهای نیست و باید تکرار کنیم که تبدیل به باور شود.
پزشکیان با بیان اینکه بین گفته و عمل فاصله خیلی زیاد است، خاطرنشان کرد: خیلی از عدالت و خوبی و مهربانی حرف میزنیم، ولی در میدان عمل فاصله داریم؛ باید آنقدر تکرار کنیم تا ملکه وجودمان شود و در عمل اگر جایی و راهی را کج رفتیم، به همدیگر کمک کنیم که با وحدت و انسجام در مسیر باشیم.
رئیس جمهور در پایان اظهار داشت: در این مکان مقدس پیمان میبنیدیم که با تلاش بیشتر و باور و اعتقاد بیشتر برای حل مشکلات مردممان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد و چه در داخل و چه در عرصه منطقه و جهان تلاش خواهیم کرد که وحدت و انسجام را روز به روز محکمتر، قویتر و عمیقتر کنیم.