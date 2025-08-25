وزیر کشور وارد استان سمنان شد
وزیر کشور به منظور افتتاح تعدادی از پروژههای استان سمنان در هفته دولت، وارد این استان شد.
به گزارش ایلنا، اسکندر مومنی وزیر کشور، به منظور افتتاح تعدادی از پروژههای قابل بهرهبرداری در استان سمنان در ایام هفته دولت، با استقبال محمدجواد کولیوند، استاندار، وارد این استان شد.
بهره برداری از پروژه بزرگراه سرخه-سمنان به طول ۱۲ کیلومتر و ارزش اعتبار ۲۱۰ میلیارد تومان، افتتاح همزمان ۱۴۵ پروژه دهیاریها به ارزش اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان و ۱۵۲ پروژه شهرداریها به ارزش اعتبار ۶۳۶ میلیارد تومان، سایت انرژی خورشیدی ۲۴ مگاواتی به ارزش ۷۲۰ میلیارد تومان و بهرهبرداری از پروژههای نهضت ملی مسکن شامل ۲۶۰۰ واحد به ارزش اعتباری بالغ بر ۲۲۷۰ میلیارد تومان از جمله برنامههای وزیر کشور در سفر به استان سمنان خواهد بود.
مهدی دوستی معاون هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقهای و مسعود نصرتی معاون عمران و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها در این سفر وزیر کشور را همراهی می کنند.