پیام استاندار تهران به مناسبت هفته دولت

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران به مناسبت هفته دولت پیامی صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:



«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم



هفته دولت یادآور راه و رسم خدمتگزاران صدیق این سرزمین، به‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر است؛ مردانی که خدمت خالصانه به مردم را چراغ راه خود قرار دادند.



امسال، هفته دولت با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نشان می‌دهد که خدمت بی‌وقفه مسئولان دولت چهاردهم در طول سال، پشتوانه‌ای برای ایستادگی ملت در مقاطع حساس و دفاع از عزت و استقلال ایران اسلامی است.



در پرتو هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت‌های رئیس محترم جمهور، همبستگی ملت و دولت همواره عاملی سرنوشت‌ساز در عبور کشور از گردنه‌های دشوار بوده است. تجربه «اتحاد مقتدرانه ملت» نیز نشان داد که هیچ فشاری قادر به تضعیف اراده مردم و دولت در مسیر استقلال و پیشرفت نخواهد بود.



ضمن قدردانی از صبوری و پایداری ملت بزرگ ایران، به‌ویژه مردم شریف استان تهران، امیدوارم این همدلی و هماهنگی، استمرار یابد و به تحقق اهداف بلند انقلاب اسلامی و اعتلای روزافزون ایران عزیز بیانجامد.»