خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه یمن

محکومیت شدید تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه یمن
کد خبر : 1677467
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تهاجم هوایی امروز رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن از جمله تاسیسات زیربنایی و نیروگاه برق این شهر را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه تهاجم هوایی امروز رژیم صهیونیستی به صنعا پایتخت یمن از جمله تاسیسات زیربنایی و نیروگاه برق این شهر را به شدت محکوم کرد و ضمن تبریک و تسلیت شهادت چند شهروند یمنی در جریان این تجاوز برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه حملات مکرر رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی یمن از جمله فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌های تولید برق و انبار‌های مواد غذایی را جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت توصیف کرد و این حملات را نشانه آشکار ضدیت این رژیم با توسعه و آبادانی کشور‌های منطقه دانست.

سخنگوی وزارت امورخارجه با تمجید از همبستگی و حمایت مردم یمن از مردم مظلوم فلسطین، مسئولیت همه کشور‌های اسلامی برای اقدام عاجل جهت توقف نسل‌کشی و کمک به مردم غزه در برابر قحطی تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه این باریکه را یادآور شد و تصریح کرد اقدام برای مقابله با نسل‌کشی و جنایات جنگی در حال وقوع در غزه و کرانه باختری وظیفه قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها خصوصا کشور‌های اسلامی است و انتظار می‌رود نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده اهتمام ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور