نقش جوانان در اثبات حقانیت نظام غیرقابل انکار است
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور فعال نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی موجب تقویت هویت دینی، ملی و امنیت جامعه خواهد شد و نقش آنان در اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی غیرقابل انکار است.
به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین تجلیل از مقام آورندگان قرآنی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: حضور فعال نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی موجب تقویت هویت دینی، ملی و امنیت جامعه خواهد شد و نقش آنان در اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی غیرقابل انکار است.
وی با تأکید براهمیت تربیت فرزندان بر اساس اصول قرآنی خاطرنشان کرد: سرمایههای انسانی پرورش یافته در بستر قرآن، همواره راهگشا و تاثیرگذار خواهند بود.
در این مراسم از مقامآورندگان، سرپرستان و مسولان قرآنی تجلیل شد.