خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقش جوانان در اثبات حقانیت نظام غیرقابل انکار است

نقش جوانان در اثبات حقانیت نظام غیرقابل انکار است
کد خبر : 1677405
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: حضور فعال نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی موجب تقویت هویت دینی، ملی و امنیت جامعه خواهد شد و نقش آنان در اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی غیرقابل انکار است.

به گزارش ایلنا، امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در آیین تجلیل از مقام آورندگان قرآنی در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر گفت: حضور فعال نوجوانان و جوانان در محافل قرآنی موجب تقویت هویت دینی، ملی و امنیت جامعه خواهد شد و نقش آنان در اثبات حقانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی غیرقابل انکار است.

وی با  تأکید براهمیت تربیت فرزندان بر اساس اصول قرآنی خاطرنشان کرد: سرمایه‌های انسانی پرورش یافته در بستر قرآن، همواره راهگشا و تاثیرگذار خواهند بود.

در این مراسم از مقام‌آورندگان، سرپرستان و مسولان قرآنی تجلیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور