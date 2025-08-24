پیام تسلیت وزارت امور خارجه در سالروز شهادت امام رضا(ع)

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به مناسبت شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (علیه السلام) منتشر کرد.

سایه‌ی گلدسته‌هایش سجده‌گاه آفتاب

آسمان بر خاک راه زائرش ریزد گلاب

سالروز شهادت امام رأفت، حکمت و استقامت، پناهگاه دل‌های عاشق، حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) بر همه شیعیان، ایرانیان و آزادگان جهان تسلیت باد.

پرتو حضور بارگاه نورانی آن امام رئوف در خاک ایران عزیز، پیوندی عمیق، ناگسستنی و هویت‌ساز میان ساکنان این سرزمین و اهل بیت رسول‌الله (ع) برقرار ساخته و همواره الهام‌بخش عشق و ایثار نسبت به «حرم» ایران بوده است.

