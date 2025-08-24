به گزارش ایلنا، اعضای کمیسیون اصل نود و فراکسیون شعایر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس که در راستای سفر نظارتی خود به استان خراسان رضوی سفر کرده اند، روز (شنبه اول شهریور ماه) با آیت الله احمد علم‌الهدی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی دیدار کردند.

آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در این دیدار با قدردانی از تشکیل این فراکسیون گفت: تشکیل این جمع، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است. انتظار داریم فعالیت‌های شما خلأها و کمبودهایی را که مجلس در طول این سال‌ها نسبت به دین و شعائر اسلامی داشته، جبران کند و حرکت‌های ارزشمندی در زمینه نهی از منکر و پاسداشت ارزش‌های دینی رقم بخورد.

نگاه ملی به مشهد، شرط حل مشکلات

وی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل مشهد افزود: مشهد تنها یک شهر یا مرکز استان نیست؛ بلکه یک جریان ملی است. متأسفانه تا امروز نگاه به مشهد یک نگاه استانی بوده و همین نگاه مانع تحقق طرح‌ها و تصمیم‌های کلان شده است.

آیت الله علم الهدی بیان کرد: سالانه بیش از هفت میلیون زائر خارجی وارد مشهد می‌شوند و این رقم می‌تواند به ۱۰ میلیون نفر هم برسد. در پیک‌های زیارتی، جمعیتی بالغ بر سی میلیون نفر وارد مشهد می‌شوند؛ آماری که هیچ شهری در کشور تجربه نکرده است. اما همچنان نگاه به مشهد، نگاه به یک شهر استانی است.

وی با اشاره به تجربه‌های پیشین گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دولت‌ها و مجالس مختلف تصمیمات بزرگی برای مشهد گرفتند، اما هیچ‌یک به نتیجه نرسید. علت هم این بود که همه این تصمیم‌ها در مرحله اجرا با این پرسش مواجه می‌شد که چرا مشهد باید خصوصیتی داشته باشد که دیگر شهرها ندارند. همین مانع، باعث موفق نبودن طرح‌ها شده است.

هزینه‌های سنگین خدمات شهری بر دوش مردم مشهد

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی به مشکلات خدمات شهری اشاره کرد و گفت: روزانه بین ۷ تا ۸ هزار تومان فقط برای جمع‌آوری زباله زائران هزینه می‌شود. این بار مالی بر دوش مردم مشهد است. آیا عادلانه است شهری که میزبان میلیون‌ها زائر از سراسر ایران و جهان است، همانند سایر شهرها دیده شود و هیچ امتیاز ملی نداشته باشد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: این نگاه ناعادلانه باعث شده بسیاری از مشکلات مشهد حل نشود. حتی اگر مجلس یا دولت بخواهند تصمیمی به نفع مشهد بگیرند، در مرحله تصویب و اجرا به مانع برمی‌خورند، زیرا مشهد هنوز به‌عنوان یک شهر عادی شناخته می‌شود.

ضرورت تکمیل پروژه جاده حرم تا حرم

وی با بیان اینکه شرایط زیرساختی مشهد در شأن زائران امام هشتم نیست، گفت: امروز بلیت پرواز از مشهد به نجف پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، اما بلیت مشهد به تهران هشت و نیم میلیون تومان عرضه می‌شود. آیا این انصاف است؟ قطارهای منتهی به مشهد هم وضعیتی نامناسب دارند و مردم مجبورند با خودروهای شخصی وارد جاده‌هایی شوند که وضعیت مناسبی ندارند.

امام جمعه مشهد مقدس یادآور شد: پروژه مهم جاده حرم تا حرم که می‌توانست بخشی از این مشکلات را حل کند، سال‌هاست به خاطر مشکلات مالی و مدیریتی نیمه‌کاره مانده است. این وضع شایسته زائران امام رضا(ع) نیست و نشان‌دهنده کم‌توجهی ساختاری به مشهد است.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر اینکه حفظ هویت امام رضا(ع) مهم‌تر از هر چیز است، اظهار داشت: تکریم زائر ارزشمند است، اما بالاتر از آن تکریم خود امام رضا(ع) است. هویت این شهر باید امام‌رضایی باقی بماند. متأسفانه عده‌ای درصددند مشهد را به مرکز تفریح و درآمدزایی تبدیل کنند. این خلاف شأن امام رضاست.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی افزود: نمی‌توان با دعوا و برخوردهای سطحی هویت امام رضا را حفظ کرد. باید تصمیمی بنیادین و ملی گرفته شود. همه برنامه‌های فرهنگی مشهد ـ اعم از فیلم، موسیقی یا سایر فعالیت‌ها باید با تصویب و نظارت خاص اجرا شود. هر برنامه‌ای که در سایر شهرها آزاد است، نباید به همان شکل در مشهد هم اجرا شود. مشهد شهر استثنایی است و باید استثنایی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به غربت امام هشتم(ع) اشاره کرد و گفت: امام رضا تنها امامی هستند که خود به غربتشان اشاره کردند. غربت ایشان فقط مربوط به زمان شهادتشان نبود؛ امروز هم این غربت در مشهد احساس می‌شود. وقتی به در و دیوار شهر نگاه می‌کنیم و رنگ و بوی امام رضا را نمی‌بینیم، یعنی هنوز این شهر در غربت است.

آیت الله علم الهدی در خراسان رضوی افزود: در زمان شهادت امام رضا(هم)، مأمون دستور داده بود کسی در تشییع ایشان حاضر نشود. تنها زنان روستایی با بخشیدن مهریه‌هایشان اجازه گرفتند تا پیکر مطهر حضرت را تشییع کنند. این غربت تاریخی تا امروز ادامه یافته و ما وظیفه داریم با تصمیم‌های درست، این غربت را پایان دهیم.

انتظار داریم فراکسیون شعایر اسلامی با عزم و همت جدی، جایگاه ملی مشهد را تثبیت کند

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتظار داریم فراکسیون شعایر اسلامی با عزم و همت جدی، جایگاه ملی مشهد را تثبیت کند. اگر مشهد به‌عنوان یک شهر ملی شناخته شود، بسیاری از مشکلات آن حل خواهد شد. مشهد باید از ساختار استانی جدا شود تا تصمیم‌های کلان کشور درباره آن به نتیجه برسد.

وی تأکید کرد: حفظ هویت امام رضا مهم‌تر از همه چیز است. اگر این هویت تقویت شود، آستان قدس رضوی، مردم ایران و جهان اسلام از برکات بزرگی بهره‌مند خواهند شد.

آیت الله علم الهدی با قدردانی از تلاش نمایندگان مجلس در تشکیل فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس شورای اسلامی گفت: شما در خط مقدم خدمت به امام رضا هستید و ما نیز در پشت جبهه برای موفقیتتان دعا می‌کنیم. امام رضا امام قدرشناسی است؛ یک بار به زیارت ایشان بروید، سه بار به دیدارتان خواهد آمد. اگر مشهد به جایگاه واقعی خود بازگردد، برکات این تصمیم نه تنها برای خراسان، بلکه برای کل ایران و جهان اسلام آشکار خواهد شد

