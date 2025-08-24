اسرائیل برای توقف جنگ التماس کرد

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ پاسدار «رضا طلایی‌نیک» سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در گفت‌و‌گویی، ابعاد مختلف جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را تبیین کرد و اظهار داشت: ناکامی‌های دشمن در دستیابی به اهداف مورد نظرش طی جنگ تحمیلی اخیر، برای همگان آشکار شده است.

سردار طلایی‌نیک در این زمینه گفت: دشمن صهیونیستی برای تجزیه ایران، آسیب‌زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تضعیف قدرت ملی ما این جنگ را به کشورمان تحمیل کرد، اما سرانجام ناکام‌تر و ناامیدتر از گذشته، برای توقف جنگ التماس کرد و در نهایت برای نجات خود، همانند گذشته به دولت آمریکا پناه برد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، یکی از کلیدی‌ترین عوامل شکست دشمن را برآورد نادرست از تبعات جنگ دانست و افزود: دشمن، آسیب‌های گسترده نظامی، امنیتی، اقتصادی، زیربنایی و سیاسی به خود را در برآوردهایش در جنگ تحمیلی اخیر محاسبه نکرده بود، این محاسبه غلط نه‌تنها موجب ناکامی او در رسیدن به اهدافش شد، بلکه هزینه‌های سنگینی را برای او رقم زد و ضربات سهمگینی به زیرساخت‌ها و سازوکار‌های نظامی رژیم منحوس صهیونیستی وارد شد.

سردار طلایی‌نیک در بخش دیگری از سخنانش به جنگ رسانه‌ای دشمن پس از توقف عملیات نظامی اشاره و بیان کرد: هرچند عملیات نظامی متوقف شده، اما جنگ روانی و رسانه‌ای دشمن متوقف نشده است. دشمن برای سرپوش گذاشتن بر ناامیدی‌ها و ناکامی‌های داخلی خود، به جنگ روانی و فشارهای سیاسی به‌شدت ادامه می‌دهد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و آحاد مردم باید در مقابله با جنگ رسانه‌ای و روانی همانند قبل و بعد از جنگ تحمیلی، هوشمندانه و هوشیارتر از گذشته عمل کنند.

